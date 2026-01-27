Нові ціни на яйця в АТБ — скільки коштують і що відбувається в супермаркетах

Покупець в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі давно споглядають за коливаннями цін на курячі яйця — бюджетний продукт поступово зникає з полиць супермаркетів. Однак можливість економії існує — купувати нефасований товар. Ми дізналися, що відбувається в магазинах і скільки потрібно віддати за одне яйце станом на 27 січня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують яйця в АТБ та інших відомих супермаркетах України.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,16-83,95 грн. Індекс споживчих цін у січні 2026 року склав 100,91%, тобто продукт подорожчав на 0,91% порівняно з груднем. У річному розрізі маємо підняття показників на 12,89%.

Курячі яйця подорожчали в річному розрізі. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно переписують ціни на курячі яйця, але залишають українцям можливість економити за допомого нефасованого товару. В деяких магазинах продають поштучний продукт — його вигідніше брати, бо десяток коштує менше, ніж упаковка.

Ми дізналися, що відбувається в АТБ та інших популярних мережах станом на вівторок, 27 січня. За одне яйце споживачам потрібно заплатити:

Варус — 4,99 грн;

Ашан — 5,60 грн;

АТБ — 5,65 грн;

Фора — 5,65 грн;

МегаМаркет — 7,50 грн.

Вартість десятка яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, найдешевша упаковка у Варусі коштує 67,90 грн, а десяток нефасованих яєць обійдеться у 49,90 грн. Різниця складе 18 грн — на ці гроші можна придбати ще три яйця додатково. В АТБ за бюджетну упаковку треба заплатити 76,70 грн, в Ашані — 76,20 грн, у Форі — 68,90 грн, у МегаМаркеті — 80,70 грн.

Чому імпортні товари коштують дешевше

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чому деякі імпортні продукти можуть коштувати дешевше в супермаркетах, аніж українські. Одна з головних причин — великі обсяги виробництва, що дозволяє постачальникам знижувати собівартість одиниці.

"Українські виробники, особливо малі та середні, часто не мають такого ефекту масштабу, що робить їх продукцію дорожчою", — уточнив фахівець.

Закордонна продукція періодично може дешевшати з огляду на курсові коливання. Натомість вітчизняні підприємці змушені реагувати на дорожчання пального, енергоносіїв і пакування, закладаючи збільшені витрати в ціни. А внутрішня логістика загалом недешева через повномасштабну війну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може подорожчати авокадо орієнтовно на 20% до кінця лютого 2026 року. Ціни на популярний фрукт залежать від курсу валют, обсягів імпорту і собівартості логістики.

Також ми писали, що буде з цінами на фрукти до кінця зими. Апельсини не подорожчають найближчим часом, мандарини подешевшають до 35-50 грн/кг, а лимони виростуть в ціні на 10%.