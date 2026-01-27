Новые цены на яйца в АТБ — сколько стоят и что происходит в супермаркетах

Покупатель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители давно наблюдают за колебаниями цен на куриные яйца — бюджетный продукт постепенно исчезает с полок супермаркетов. Однако возможность экономии существует — покупать нефасованный товар. Мы узнали, что происходит в магазинах и сколько нужно отдать за одно яйцо по состоянию на 27 января.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят яйца в АТБ и других известных супермаркетах Украины.

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-83,95 грн. Индекс потребительских цен в январе 2026 года составил 100,91%, то есть продукт подорожал на 0,91% по сравнению с декабрем. В годовом разрезе имеем поднятие показателей на 12,89%.

Супермаркеты регулярно переписывают цены на куриные яйца, но оставляют украинцам возможность экономить с помощью нефасованного товара. В некоторых магазинах продают поштучный продукт — его выгоднее брать, ведь десяток стоит меньше, чем упаковка.

Мы узнали, что происходит в АТБ и других популярных сетях по состоянию на вторник, 27 января. За одно яйцо потребителям нужно заплатить:

Варус — 4,99 грн;

Ашан — 5,60 грн;

АТБ — 5,65 грн;

Фора — 5,65 грн;

МегаМаркет — 7,50 грн.

Для сравнения, самая дешевая упаковка в Варусе стоит 67,90 грн, а десяток нефасованных яиц обойдется в 49,90 грн. Разница составит 18 грн — на эти деньги можно приобрести еще три яйца дополнительно. В АТБ за бюджетную упаковку надо заплатить 76,70 грн, в Ашане — 76,20 грн, в Форе — 68,90 грн, в МегаМаркете — 80,70 грн.

Почему импортные товары стоят дешевле

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, почему некоторые импортные продукты могут стоить дешевле в супермаркетах, чем украинские. Одна из главных причин — большие объемы производства, что позволяет поставщикам снижать себестоимость единицы.

"Украинские производители, особенно малые и средние, часто не имеют такого эффекта масштаба, что делает их продукцию дороже", — уточнил специалист.

Зарубежная продукция периодически может дешеветь, учитывая курсовые колебания. Зато отечественные предприниматели вынуждены реагировать на удорожание топлива, энергоносителей и упаковки, закладывая увеличенные расходы в цены. А внутренняя логистика в целом недешевая из-за полномасштабной войны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать авокадо ориентировочно на 20% до конца февраля 2026 года. Цены на популярный фрукт зависят от курса валют, объемов импорта и себестоимости логистики.

Также мы писали, что будет с ценами на фрукты до конца зимы. Апельсины не подорожают в ближайшее время, мандарины подешевеют до 35-50 грн/кг, а лимоны вырастут в цене на 10%.