Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца заставляют нервничать — сколько стоит одна штука

Цены на яйца заставляют нервничать — сколько стоит одна штука

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:12
Новые цены на яйца в АТБ — сколько стоят и что происходит в супермаркетах
Покупатель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители давно наблюдают за колебаниями цен на куриные яйца — бюджетный продукт постепенно исчезает с полок супермаркетов. Однако возможность экономии существует — покупать нефасованный товар. Мы узнали, что происходит в магазинах и сколько нужно отдать за одно яйцо по состоянию на 27 января.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят яйца в АТБ и других известных супермаркетах Украины.

Реклама
Читайте также:

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-83,95 грн. Индекс потребительских цен в январе 2026 года составил 100,91%, то есть продукт подорожал на 0,91% по сравнению с декабрем. В годовом разрезе имеем поднятие показателей на 12,89%.

Ціни на яйця виросли з січня 2025
Куриные яйца подорожали в годовом разрезе. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на куриные яйца, но оставляют украинцам возможность экономить с помощью нефасованного товара. В некоторых магазинах продают поштучный продукт — его выгоднее брать, ведь десяток стоит меньше, чем упаковка.

Мы узнали, что происходит в АТБ и других популярных сетях по состоянию на вторник, 27 января. За одно яйцо потребителям нужно заплатить:

  • Варус — 4,99 грн;
  • Ашан — 5,60 грн;
  • АТБ — 5,65 грн;
  • Фора — 5,65 грн;
  • МегаМаркет — 7,50 грн.
Цены на яйца в АТБ
Стоимость десятка яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, самая дешевая упаковка в Варусе стоит 67,90 грн, а десяток нефасованных яиц обойдется в 49,90 грн. Разница составит 18 грн — на эти деньги можно приобрести еще три яйца дополнительно. В АТБ за бюджетную упаковку надо заплатить 76,70 грн, в Ашане — 76,20 грн, в Форе — 68,90 грн, в МегаМаркете — 80,70 грн.

Почему импортные товары стоят дешевле

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, почему некоторые импортные продукты могут стоить дешевле в супермаркетах, чем украинские. Одна из главных причин — большие объемы производства, что позволяет поставщикам снижать себестоимость единицы.

"Украинские производители, особенно малые и средние, часто не имеют такого эффекта масштаба, что делает их продукцию дороже", — уточнил специалист.

Зарубежная продукция периодически может дешеветь, учитывая курсовые колебания. Зато отечественные предприниматели вынуждены реагировать на удорожание топлива, энергоносителей и упаковки, закладывая увеличенные расходы в цены. А внутренняя логистика в целом недешевая из-за полномасштабной войны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать авокадо ориентировочно на 20% до конца февраля 2026 года. Цены на популярный фрукт зависят от курса валют, объемов импорта и себестоимости логистики.

Также мы писали, что будет с ценами на фрукты до конца зимы. Апельсины не подорожают в ближайшее время, мандарины подешевеют до 35-50 грн/кг, а лимоны вырастут в цене на 10%.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации