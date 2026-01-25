Парадокс в супермаркетах — почему некоторые зарубежные товары дешевле украинских

Цены на продукты — почему импортные товары дешевле украинских
Украинские потребители все чаще замечают ситуации, когда импортные продукты в магазинах стоят дешевле отечественных аналогов. Это вызывает недоумение и вопрос: как товар, доставленный из-за границы, может быть доступнее продукции местных производителей.
О том, почему некоторые импортные товары могут стоить дешевле отечественных аналогов и что влияет на конечную стоимость таких продуктов, сайту Новини.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж.
Почему некоторые зарубежные товары стоят дешевле украинских
По его словам, одной из ключевых причин более низкой цены импортных товаров являются большие объемы производства. Во многих странах пищевая промышленность работает в значительно больших масштабах, чем в Украине. Поэтому это позволяет производителям уменьшать себестоимость единицы продукции за счет массового выпуска, автоматизации и оптимизации процессов.
"Украинские производители, особенно малые и средние, часто не имеют такого эффекта масштаба, что делает их продукцию дороже", — отметил экономист.
Владимир Чиж также напомнил, что в ряде стран производители активно поддерживаются государством.
"Субсидии, налоговые льготы и компенсации расходов позволяют производителям снижать цены на внутреннем и внешнем рынках. В Украине уровень государственной поддержки производителей остается ограниченным, что также влияет на конечную стоимость продуктов", — добавил эксперт.
Курсовые колебания, импортные контракты и логистика
На цену импортных товаров влияет курс валют, отмечает экономист. Поэтому в определенные периоды выгодные валютные условия или долгосрочные контракты, заключенные по более низкому курсу, позволяют импортерам продавать продукцию дешевле. В то же время украинские производители вынуждены реагировать на рост расходов в гривне на:
- топливо;
- энергоносители;
- упаковку и логистику.
Внутренняя логистика в Украине часто дороже из-за войны, состояния инфраструктуры, дефицита топлива или сезонных факторов.
"Парадоксально, но доставка крупных партий товара из-за рубежа иногда обходится дешевле, чем транспортировка продукции внутри страны. Это объясняется хорошо отлаженными международными логистическими маршрутами, высокой конкуренцией среди перевозчиков и долговременными контрактами", — отметил экономист.
Конкуренция и ценовая стратегия
Импортные бренды, по словам эксперта, нередко заходят на украинский рынок с демпинговыми ценами, чтобы быстро занять долю рынка и привлечь внимание потребителей. Украинские же производители обычно не имеют финансового запаса для длительного снижения цен без потери прибыльности.
Налоги и регуляторные расходы
Производство продуктов питания в Украине сопровождается рядом регуляторных требований, которые увеличивают расходы бизнеса.
"Сертификация, проверки, энергетические затраты и административные процедуры закладываются в конечную цену товара", — добавил Чиж.
Как война и блэкауты влияют на стоимость украинской продукции
Экономист напомнил, что длительные отключения электроэнергии, вынужденный переход производителей на генераторы, а также все факторы, связанные с войной — релокация предприятия, нехватка работников, разрушение предприятий из-за обстрелов удорожают конечную себестоимость украинской продукции в супермаркетах.
"Выбор между импортным и украинским товаром — это не только вопрос цены, но и вопрос баланса. Поддержка украинских производителей способствует развитию экономики и сохранению рабочих мест, однако для потребителей в период экономической нестабильности, к сожалению, доступность продуктов часто становится решающим фактором", — резюмировал эксперт.
Несмотря на это Владимир Чиж советует все же по возможности покупать украинские товары. Потому что это и вопрос поступлений налогов в бюджет, которые платят наши производители, да и в целом, сознательная гражданская позиция во время войны.
