Парадокс в супермаркетах — почему некоторые зарубежные товары дешевле украинских

Продукты на полках магазина. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители все чаще замечают ситуации, когда импортные продукты в магазинах стоят дешевле отечественных аналогов. Это вызывает недоумение и вопрос: как товар, доставленный из-за границы, может быть доступнее продукции местных производителей.

О том, почему некоторые импортные товары могут стоить дешевле отечественных аналогов и что влияет на конечную стоимость таких продуктов, сайту Новини.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж.

Реклама

Читайте также:

Почему некоторые зарубежные товары стоят дешевле украинских

По его словам, одной из ключевых причин более низкой цены импортных товаров являются большие объемы производства. Во многих странах пищевая промышленность работает в значительно больших масштабах, чем в Украине. Поэтому это позволяет производителям уменьшать себестоимость единицы продукции за счет массового выпуска, автоматизации и оптимизации процессов.

"Украинские производители, особенно малые и средние, часто не имеют такого эффекта масштаба, что делает их продукцию дороже", — отметил экономист.

Владимир Чиж также напомнил, что в ряде стран производители активно поддерживаются государством.

"Субсидии, налоговые льготы и компенсации расходов позволяют производителям снижать цены на внутреннем и внешнем рынках. В Украине уровень государственной поддержки производителей остается ограниченным, что также влияет на конечную стоимость продуктов", — добавил эксперт.

Курсовые колебания, импортные контракты и логистика

На цену импортных товаров влияет курс валют, отмечает экономист. Поэтому в определенные периоды выгодные валютные условия или долгосрочные контракты, заключенные по более низкому курсу, позволяют импортерам продавать продукцию дешевле. В то же время украинские производители вынуждены реагировать на рост расходов в гривне на:

топливо;

энергоносители;

упаковку и логистику.

Внутренняя логистика в Украине часто дороже из-за войны, состояния инфраструктуры, дефицита топлива или сезонных факторов.

"Парадоксально, но доставка крупных партий товара из-за рубежа иногда обходится дешевле, чем транспортировка продукции внутри страны. Это объясняется хорошо отлаженными международными логистическими маршрутами, высокой конкуренцией среди перевозчиков и долговременными контрактами", — отметил экономист.

Конкуренция и ценовая стратегия

Импортные бренды, по словам эксперта, нередко заходят на украинский рынок с демпинговыми ценами, чтобы быстро занять долю рынка и привлечь внимание потребителей. Украинские же производители обычно не имеют финансового запаса для длительного снижения цен без потери прибыльности.

Налоги и регуляторные расходы

Производство продуктов питания в Украине сопровождается рядом регуляторных требований, которые увеличивают расходы бизнеса.

"Сертификация, проверки, энергетические затраты и административные процедуры закладываются в конечную цену товара", — добавил Чиж.

Как война и блэкауты влияют на стоимость украинской продукции

Экономист напомнил, что длительные отключения электроэнергии, вынужденный переход производителей на генераторы, а также все факторы, связанные с войной — релокация предприятия, нехватка работников, разрушение предприятий из-за обстрелов удорожают конечную себестоимость украинской продукции в супермаркетах.

"Выбор между импортным и украинским товаром — это не только вопрос цены, но и вопрос баланса. Поддержка украинских производителей способствует развитию экономики и сохранению рабочих мест, однако для потребителей в период экономической нестабильности, к сожалению, доступность продуктов часто становится решающим фактором", — резюмировал эксперт.

Несмотря на это Владимир Чиж советует все же по возможности покупать украинские товары. Потому что это и вопрос поступлений налогов в бюджет, которые платят наши производители, да и в целом, сознательная гражданская позиция во время войны.

Ранее мы писали, что в Украине традиционно высокий спрос на цитрусовые, особенно зимой — мандарины, апельсины и лимоны. Однако, из-за сезонности и нестабильной экономической ситуации, цены в супермаркетах часто оказываются неприятно высокими.

Также мы рассказывали, что гречка остается одним из самых доступных продуктов в январе 2026 года. Хотя супермаркеты часто пересматривают цены на популярные товары, гречка дорожает не так быстро. Мы выяснили, в каких магазинах килограмм крупы стоит дешевле всего.