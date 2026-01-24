Видео
Главная Экономика Бюджетных яиц на полках нет — что с ценами в супермаркетах

Бюджетных яиц на полках нет — что с ценами в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 17:12
Цены на яйца неутомимо меняются — что происходит в супермаркетах и где дешевле
Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

В Украине планомерно дорожают куриные яйца, а супермаркеты регулярно переписывают показатели, реагируя на общую ситуацию в государстве. Штучный продукт, который выгодно дешевел в первой половине января, снова поймал восходящий тренд.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца и как изменилась стоимость за год.

Читайте также:

Что произошло с ценами на яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,16-83,95 грн (на субботу, 24 января). По сравнению с предыдущим месяцем, показатели выросли ориентировочно на 0,90%. В декабре индекс потребительских цен составил 104,26% относительно ноября.

Среднемесячная стоимость обычной упаковки яиц год назад — в январе 2025-го — зафиксировалась на уровне 72,60 грн. Это значит, что продукт подорожал на 12,89% в годовом разрезе. Собственно, цены на яйца всегда были одними из самых волатильных и демонстрировали стремительный рост по сравнению с другими потребительскими товарами.

Інфографіка про ціни на яйця
Как изменились цены на куриные яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят яйца в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины крупнейших сетей супермаркетов Украины и узнали, сколько минимально стоит упаковка куриных яиц на конец января 2026 года. Актуальные показатели такие (без учета скидок):

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 67,90 грн;
  • Фора — 68,90 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • МегаМаркет — 80,70 грн;
  • Метро — 81 грн.

Что касается поштучного продукта, цены тоже поднялись. В частности в Варусе закупаться выгоднее всего — там одно яйцо стоит 4,99 грн. В Новусе установили стоимость на уровне 5,54 грн/шт., в Ашане — 5,50 грн/шт., в Форе — 5,52 грн/шт., в МегаМаркете — 7,50 грн/шт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские супермаркеты АТБ и Сільпо установили выгодные скидки на востребованные продукты питания в субботу, 24 января. Потребителям предлагают дешевле кофе, сладости, снеки, алкоголь, замороженные товары и многое другое.

Также мы писали, что происходит с ценами на гречку в Украине. Эксперты прогнозируют подорожание крупы на 8-10% в течение 2026 года. Однако гречка до сих пор остается одним из самых бюджетных базовых продуктов.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
