Цены на гречку удивят украинцев — как изменились за год и чего ждать в 2026

Одним из бюджетных популярных продуктов в Украине по состоянию на январь 2026 года остается гречневая крупа. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные товары, однако стоимость гречки меняется довольно медленно. Мы узнали, сколько минимально стоит килограмм крупы в разных магазинах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на гречку в Украине и чего ждать в 2026 году.

Как изменились цены на гречку

Согласно Минфину, средняя стоимость продукта находится на уровне 47,87 грн/кг (на 23 января). Индекс потребительских цен составил 102,23%, то есть крупа подорожала на 2,23% по сравнению с предыдущим месяцем. А в декабре этот показатель составил 107,69% относительно ноября.

В годовом разрезе средняя цена изменилась на 44,97% в сторону увеличения, поскольку в январе 2025-го крупы продавали по 33,02 грн/кг. Конечно, в супермаркетах и на рынках можно было найти более выгодные предложения, однако от общего подорожания акции не спасали.

Мы промониторили актуальные цены на гречку в нескольких популярных продуктовых сетях и узнали, сколько минимально надо отдать за килограмм в конце января 2026 года. Результат оказался таким:

Варус — 34,50 грн;

АТБ — 38,30 грн;

Ашан — 39,90 грн;

Сільпо — 44,99 грн;

Новус — 44,99 грн;

Метро — 47,90 грн;

МегаМаркет — 54,70 грн;

Фора — 62,90 грн.

Как изменились цены на гречку в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на гречку в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, чего ждать от цен на гречневую крупу в следующие месяцы. По словам эксперта, в 2026 году продукт может подорожать на 8-10%, хотя не стоит обесценивать потенциальное влияние хорошего урожая.

"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны", — отметил Чиж.

Он напомнил о факторах, влияющих на рост потребительских цен в Украине. Среди внутренних — высокая себестоимость производства, огромные энергетические затраты и логистика. К внешним факторам экономист отнес мировые колебания цен на сырье и продовольствие.

Что еще нужно знать украинцам

