Ціни на гречку здивують українців — як змінилися за рік і чого чекати у 2026

Одним із бюджетних популярних продуктів в Україні станом на січень 2026 року залишається гречана крупа. Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані товари, однак вартість гречки змінюється доволі повільно. Ми дізналися, скільки мінімально коштує кілограм крупи в різних магазинах.

Як змінилися ціни на гречку

Згідно з Мінфіном, середня вартість продукту перебуває на рівні 47,87 грн/кг (на 23 січня). Індекс споживчих цін склав 102,23%, тобто крупа подорожчала на 2,23% порівняно з попереднім місяцем. А в грудні цей показник становив 107,69% відносно листопада.

У річному розрізі середня ціна змінилася на 44,97% у бік збільшення, оскільки в січні 2025-го крупи продавали по 33,02 грн/кг. Звісно, в супермаркетах і на ринках можна було знайти вигідніші пропозиції, однак від загального дорожчання акції не рятували.

Ми промоніторили актуальні ціни на гречку в кількох популярних продуктових мережах і дізналися, скільки мінімально треба віддати за кілограм наприкінці січня 2026 року. Результат виявився таким:

Варус — 34,50 грн;

АТБ — 38,30 грн;

Ашан — 39,90 грн;

Сільпо — 44,99 грн;

Новус — 44,99 грн;

Метро — 47,90 грн;

МегаМаркет — 54,70 грн;

Фора — 62,90 грн.

Що буде з цінами на гречку у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чого чекати від цін на гречану крупу наступними місяцями. За словами експерта, у 2026 році продукт може подорожчати на 8-10%, хоча не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", — зазначив Чиж.

Він нагадав про фактори, які впливають на зростання споживчих цін в Україні. Серед внутрішніх — висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика. До зовнішніх чинників економіст відніс світові коливання цін на сировину та продовольство.

