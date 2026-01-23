Відео
Головна Економіка Ціни на гречку не здатні зупинитися — мінімальна вартість за кг

Ціни на гречку не здатні зупинитися — мінімальна вартість за кг

Дата публікації: 23 січня 2026 18:25
Ціни на гречку здивують українців — як змінилися за рік і чого чекати у 2026
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Одним із бюджетних популярних продуктів в Україні станом на січень 2026 року залишається гречана крупа. Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані товари, однак вартість гречки змінюється доволі повільно. Ми дізналися, скільки мінімально коштує кілограм крупи в різних магазинах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на гречку в Україні та чого чекати у 2026 році.

Читайте також:

Як змінилися ціни на гречку

Згідно з Мінфіном, середня вартість продукту перебуває на рівні 47,87 грн/кг (на 23 січня). Індекс споживчих цін склав 102,23%, тобто крупа подорожчала на 2,23% порівняно з попереднім місяцем. А в грудні цей показник становив 107,69% відносно листопада.

У річному розрізі середня ціна змінилася на 44,97% у бік збільшення, оскільки в січні 2025-го крупи продавали по 33,02 грн/кг. Звісно, в супермаркетах і на ринках можна було знайти вигідніші пропозиції, однак від загального дорожчання акції не рятували.

Ми промоніторили актуальні ціни на гречку в кількох популярних продуктових мережах і дізналися, скільки мінімально треба віддати за кілограм наприкінці січня 2026 року. Результат виявився таким:

  • Варус — 34,50 грн;
  • АТБ — 38,30 грн;
  • Ашан — 39,90 грн;
  • Сільпо — 44,99 грн;
  • Новус — 44,99 грн;
  • Метро — 47,90 грн;
  • МегаМаркет — 54,70 грн;
  • Фора — 62,90 грн.
Інфографіка з цінами на гречку
Як змінилися ціни на гречку в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на гречку у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чого чекати від цін на гречану крупу наступними місяцями. За словами експерта, у 2026 році продукт може подорожчати на 8-10%, хоча не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", — зазначив Чиж.

Він нагадав про фактори, які впливають на зростання споживчих цін в Україні. Серед внутрішніх — висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика. До зовнішніх чинників економіст відніс світові коливання цін на сировину та продовольство.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати цитрусові. Протягом зими 2026 року лимони виростуть у ціні орієнтовно на 10%, мандарини будуть коштувати орієнтовно 50 грн за кілограм, апельсини залишаться стабільними.

Також ми писали, що курячі яйця не поспішають дешевшати в січні 2026 року. Показники в супермаркетах постійно змінюються, враховуючи загальну ситуацію зі споживчими цінами в Україні.

товари покупки гречка супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
