Цитрусові під впливом сезону — що буде з цінами на мандарини, апельсини та лимони

В Україні зберігається традиційно високий попит на цитрусові. Популярними продуктами взимку є мандарини, апельсини та лимони. Однак через сезонні фактори спільно з нестабільною ситуацією ціни в супермаркетах можуть негативно вразити споживачів.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, що буде з цінами на цитрусові до кінця зими 2026 року.

Ціни на мандарини, лимони та апельсини

Попит на мандарини завжди збільшується перед різдвяно-новорічними святами, оскільки цей продукт асоціюється в українців з Новим роком. Станом на другу половину січня спостерігається очікуване здешевлення, бо затребуваність помірно падає. Експертка прогнозує зниження ціни до 35-50 грн у лютому, особливо на продукцію середньої якості.

"Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період, зокрема в сегменті HoReCa. Тому різких цінових коливань не очікується. Ціни залишаться на поточному рівні або трохи зростуть", — констатувала Бистрицька.

Що стосується лимонів, то вони вважаються базовим імпортним фруктом, попит на який не залежить від сезону. Наприкінці зими-2026 можливе певне дорожчання, але воно не буде суттєвим — до 10%.

Що буде з цінами на груші

Вартість фрукту взимку залежить від імпорту, бо українські запаси обмежені. На ціни впливають курсові показники, обсяги поставок із ЄС і Туреччини, зниження сезонного попиту тощо.

"До кінця лютого ціни залишатимуться відносно стабільними, можливі короткострокові акції в роздрібних мережах", — зазначила пані Лілія.

Загалом український ринок фруктів перебуває під відчутним впливом сезонності, логістики, курсу валют та імпорту. Через скорочення запасів, накопичених влітку під час збору врожаїв, нині доводиться коригувати ціни. Дорожчання продуктів триватиме щонайменше до кінця зимового періоду.

