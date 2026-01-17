Українцям готують нові ціни на вершкове масло — чого чекати у 2026 році

Вершкове масло в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані продукти харчування. Така тенденція відображає загальне дорожчання споживчих товарів у світі плюс вказує на збільшення витрат виробників і постачальників. Постає питання, чи зачепить висхідний тренд вершкове масло у 2026 році.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на вершкове масло

Українці продовжать відчувати ціновий тиск протягом 2026 року. По-перше, відбуваються світові коливання вартості сировини і продовольства. По-друге, проблеми в енергосистемі провокують появу нових витрат у виробників, через що вони змушені піднімати ціни.

Що стосується вершкового масла, то за 2025 рік продукт показав дорожчання приблизно на 34% — до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г. Цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

"Це, з однієї сторони, відображає тенденцію до поступового подорожчання молочних продуктів у світі, з іншої — витрати на електроенергію, що несуть виробники в умовах постійного відключення світла", — підкреслив Володимир Чиж.

За його словами, в січні рано давати точні прогнози в річній перспективі, оскільки на споживчі ціни впливатимуть різні фактори. Найближчими місяцями потрібно буде зрозуміти, в якому стані перебуває енергосистема і чи готуються підвищені тарифи на електроенергію для бізнесу. Потім на арену вийде врожай зернових, оновлена вартість кормових культур тощо.

Скільки коштує вершкове масло в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки вершкового масла вагою 200 г перебуває в діапазоні 103,92-107,02 грн (на 17 січня). Ми промоніторили онлайн-магазини популярних українських супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за продукт жирністю 82%. Результат виявився таким:

Сільпо — 63,62 грн;

Варус — 85,90 грн;

Новус — 98,99 грн;

Фора — 99 грн;

Ашан — 101,90 грн;

АТБ — 103,90 грн;

Метро — 105 грн;

МегаМаркет — 123,20 грн.

Зауважимо, ми вказали актуальну вартість без урахування знижок та акційних пропозицій. Мінфін стверджує, що індекс споживчих цін на вершкове масло у січні склав 90,57%, тобто продукт навіть подешевшав на 9,43% порівняно з груднем.

Що ще варто знати українцям

