Ціни на яйця не звикли до застою — що відбувається в супермаркетах і до чого готуватися

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Один із затребуваних продуктів харчування — курячі яйця — то дорожчає в супермаркетах, то дешевшає. Ціни на упакований товар залишаються на відносно стабільному рівні, натомість поштучні яйця коштують набагато вигідніше, ніж наприкінці грудня.

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що буде з цінами на курячі яйця у 2026 році.

Чи будуть яйця дорожчати

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 80,83-83,95 грн (на 13 січня). Проте мінімальні ціни в супермаркетах починаються від 60 грн, тобто споживачам не обов'язково витрачати на десяток більше.

Постає питання, чи чекати нашим громадянам подальшого дорожчання продукту. За словами економіста, саме яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році — майже 90% у річному вимірі.

"Враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що нині є у супермаркетах, не менше 15%", — констатував Володимир Чиж.

І додав, що головними факторами впливу на українському ринку залишаються сезонність, корми та логістика, які призводять до відчутних коливань цін на яйця. Треба взяти до уваги активну динаміку вартості продукту перед святами і в період пікових дат. Наприклад, з нагоди Великодня у квітні ціни можуть тимчасово зрости, а влітку — знизитися.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини різних відомих мереж і з'ясували, яку мінімальну суму повинні заплатити відвідувачі за упаковку курячих яєць станом на середину січня. Результат виявився таким:

МегаМаркет — 60,70 грн;

Сільпо — 65,91 грн;

АТБ — 68,90 грн;

Фора — 68,90 грн;

Новус — 68,99 грн;

Варус — 69,80 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 81 грн;

Ми вказали ціни на продукти, які були наявні в асортименті супермаркетів у вівторок, 13 січня. Для більшої економії українці можуть купувати поштучні яйця: вартість у багатьох магазинах не перевищує 5 грн/шт. Однак розмір і зовнішній вигляд такого товару може розчарувати прискіпливих споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році гречка може подорожчати на 8-10%. Орієнтовна ціна — до 42 грн за кг по Україні. Різке зростання стримується світовими надлишками, однак тиснуть витрати, логістика та урожай.

Також ми писали, що в Україні може подорожчати біла риба. Йдеться про популярні види, зокрема товстолоба, ляща, сома, білого амура, форель, хек і пангасіуса. Ціни на продукт зростуть у 2026 році.