Ціни на поштучні яйця різко впали — що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Українці можуть трохи економити продуктовий бюджет, купуючи поштучні яйця в супермаркетах. У січні 2026 року ціни в АТБ та інших відомих мережах відчутно впали. Подекуди різниця становить 2 грн порівняно з серединою грудня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на нефасовані яйця в Україні станом на 10 січня 2026 року.

Ціни на яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 80,83-83,95 грн (на суботу, 10 січня). У більшості супермаркетів фасований продукт не подешевшав, однак ціни на поштучні яйця відчутно впали.

Ми відвідали АТБ і дізналися, скільки споживачі повинні заплатити за десяток нефасованого товару — 47,80 грн. Іншими словами, одна штука коштує 4,78 грн. Ще 8 січня ціна перебувала на рівні 4,99 грн/шт., а майже місяць тому, 13 грудня, — на 6,79 грн/шт.

За найдешевшу упаковку яєць в АТБ потрібно віддати 68,90 грн (ціна без знижки — 76,70 грн). Виходить, на десятку можна заощадити від 21,10 грн. За ці гроші вдасться купити ще 4 яйця додатково.

Вартість яєць у супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох інших відомих мереж супермаркетів і з’ясували, чи подешевшали там поштучні курячі яйця. Станом на 10 січня актуальні ціни такі:

Варус — 4,79 грн/шт. (-20 коп.);

Ашан — 4,90 грн/шт. (-50 коп.);

Фора — 4,69 грн/шт. (-46 коп.);

Новус — 4,99 грн/шт. (-50 коп.);

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Як видно, ціни відчутно впали у більшості супермаркетах. Причому різниця у часі — всього два дні. Натомість фасований продукт від брендів не може похвалитися такими результатами. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%, тобто яйця подорожчали на 0,78% порівняно з попереднім місяцем.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може подорожчати біла риба. Йдеться про різні види, як лящ, товстолоб, сом, білий амур, форель, хек і пангасіус. Планомірного дорожчання продуктів варто чекати протягом 2026 року.

Також ми писали, скільки повинна коштувати якісна кава в Україні. Ціни залежать від різних факторів, однак середній діапазон вартості — від 700 до 1 200 грн. Преміум сегмент продають по 1 300-2 500 грн/кг.