Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на яйця можуть викликати посмішку — що відбувається в АТБ

Ціни на яйця можуть викликати посмішку — що відбувається в АТБ

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:35
Ціни на поштучні яйця різко впали — що відбувається в АТБ та інших супермаркетах
Поштучні яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть трохи економити продуктовий бюджет, купуючи поштучні яйця в супермаркетах. У січні 2026 року ціни в АТБ та інших відомих мережах відчутно впали. Подекуди різниця становить 2 грн порівняно з серединою грудня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на нефасовані яйця в Україні станом на 10 січня 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Ціни на яйця в АТБ

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 80,83-83,95 грн (на суботу, 10 січня). У більшості супермаркетів фасований продукт не подешевшав, однак ціни на поштучні яйця відчутно впали.

Ми відвідали АТБ і дізналися, скільки споживачі повинні заплатити за десяток нефасованого товару — 47,80 грн. Іншими словами, одна штука коштує 4,78 грн. Ще 8 січня ціна перебувала на рівні 4,99 грн/шт., а майже місяць тому, 13 грудня, — на 6,79 грн/шт.

За найдешевшу упаковку яєць в АТБ потрібно віддати 68,90 грн (ціна без знижки — 76,70 грн). Виходить, на десятку можна заощадити від 21,10 грн. За ці гроші вдасться купити ще 4 яйця додатково.

Яйця в АТБ
Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць у супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох інших відомих мереж супермаркетів і з’ясували, чи подешевшали там поштучні курячі яйця. Станом на 10 січня актуальні ціни такі:

  • Варус — 4,79 грн/шт. (-20 коп.);
  • Ашан — 4,90 грн/шт. (-50 коп.);
  • Фора — 4,69 грн/шт. (-46 коп.);
  • Новус — 4,99 грн/шт. (-50 коп.);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Як видно, ціни відчутно впали у більшості супермаркетах. Причому різниця у часі — всього два дні. Натомість фасований продукт від брендів не може похвалитися такими результатами. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%, тобто яйця подорожчали на 0,78% порівняно з попереднім місяцем.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може подорожчати біла риба. Йдеться про різні види, як лящ, товстолоб, сом, білий амур, форель, хек і пангасіус. Планомірного дорожчання продуктів варто чекати протягом 2026 року.

Також ми писали, скільки повинна коштувати якісна кава в Україні. Ціни залежать від різних факторів, однак середній діапазон вартості — від 700 до 1 200 грн. Преміум сегмент продають по 1 300-2 500 грн/кг.

АТБ яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації