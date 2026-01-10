Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца могут вызвать улыбку — что происходит в АТБ

Цены на яйца могут вызвать улыбку — что происходит в АТБ

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:35
Цены на поштучные яйца резко упали — что происходит в АТБ и других супермаркетах
Поштучные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут немного экономить продуктовый бюджет, покупая поштучные яйца в супермаркетах. В январе 2026 года цены в АТБ и других известных сетях ощутимо упали. Кое-где разница составляет 2 грн по сравнению с серединой декабря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на нефасованные яйца в Украине по состоянию на 10 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Цены на яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 80,83-83,95 грн (на субботу, 10 января). В большинстве супермаркетов фасованный продукт не подешевел, однако цены на поштучные яйца ощутимо упали.

Мы посетили АТБ и узнали, сколько потребители должны заплатить за десяток нефасованного товара — 47,80 грн. Другими словами, одна штука стоит 4,78 грн. Еще 8 января цена находилась на уровне 4,99 грн/шт., а почти месяц назад, 13 декабря, — на 6,79 грн/шт.

За самую дешевую упаковку яиц в АТБ нужно отдать 68,90 грн (цена без скидки — 76,70 грн). Получается, на десятке можно сэкономить от 21,10 грн. За эти деньги удастся купить еще 4 яйца дополнительно.

Яйця в АТБ
Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких других известных сетей супермаркетов и выяснили, подешевели ли там поштучные куриные яйца. По состоянию на 10 января актуальные цены такие:

  • Варус — 4,79 грн/шт. (-20 коп.);
  • Ашан — 4,90 грн/шт. (-50 коп.);
  • Фора — 4,69 грн/шт. (-46 коп.);
  • Новус — 4,99 грн/шт. (-50 коп.);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Как видно, цены ощутимо упали в большинстве супермаркетов. Причем разница во времени — всего два дня. Зато фасованный продукт от брендов не может похвастаться такими результатами. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%, то есть яйца подорожали на 0,78% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать белая рыба. Речь идет о различных видах, как лещ, толстолоб, сом, белый амур, форель, хек и пангасиус. Планомерного удорожания продуктов стоит ждать в течение 2026 года.

Также мы писали, сколько должен стоить качественный кофе в Украине. Цены зависят от разных факторов, однако средний диапазон стоимости — от 700 до 1 200 грн. Премиум сегмент продают по 1 300-2 500 грн/кг.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации