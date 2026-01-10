Цены на поштучные яйца резко упали — что происходит в АТБ и других супермаркетах

Поштучные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут немного экономить продуктовый бюджет, покупая поштучные яйца в супермаркетах. В январе 2026 года цены в АТБ и других известных сетях ощутимо упали. Кое-где разница составляет 2 грн по сравнению с серединой декабря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на нефасованные яйца в Украине по состоянию на 10 января 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Цены на яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 80,83-83,95 грн (на субботу, 10 января). В большинстве супермаркетов фасованный продукт не подешевел, однако цены на поштучные яйца ощутимо упали.

Мы посетили АТБ и узнали, сколько потребители должны заплатить за десяток нефасованного товара — 47,80 грн. Другими словами, одна штука стоит 4,78 грн. Еще 8 января цена находилась на уровне 4,99 грн/шт., а почти месяц назад, 13 декабря, — на 6,79 грн/шт.

За самую дешевую упаковку яиц в АТБ нужно отдать 68,90 грн (цена без скидки — 76,70 грн). Получается, на десятке можно сэкономить от 21,10 грн. За эти деньги удастся купить еще 4 яйца дополнительно.

Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких других известных сетей супермаркетов и выяснили, подешевели ли там поштучные куриные яйца. По состоянию на 10 января актуальные цены такие:

Варус — 4,79 грн/шт. (-20 коп.);

Ашан — 4,90 грн/шт. (-50 коп.);

Фора — 4,69 грн/шт. (-46 коп.);

Новус — 4,99 грн/шт. (-50 коп.);

МегаМаркет — 7,50 грн/шт.

Как видно, цены ощутимо упали в большинстве супермаркетов. Причем разница во времени — всего два дня. Зато фасованный продукт от брендов не может похвастаться такими результатами. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%, то есть яйца подорожали на 0,78% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать белая рыба. Речь идет о различных видах, как лещ, толстолоб, сом, белый амур, форель, хек и пангасиус. Планомерного удорожания продуктов стоит ждать в течение 2026 года.

Также мы писали, сколько должен стоить качественный кофе в Украине. Цены зависят от разных факторов, однако средний диапазон стоимости — от 700 до 1 200 грн. Премиум сегмент продают по 1 300-2 500 грн/кг.