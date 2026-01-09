Цены на белую рыбу в Украине — как подорожает лещ, форель и толстолобик в 2026

Белая рыба. Фото: Pexels

В Украине могут переписать цены на рыбу в 2026 году из-за сочетания экономических, климатических и производственных факторов. На высоком уровне остаются расходы на корма и энергоносители, что провоцирует удорожание продукта.

Что будет с ценами на белую рыбу, рассказала совладелица рыбного хозяйства Черкасской области Анна Сунько в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что провоцирует подорожание рыбы

Основным фактором эксперт назвала высокую себестоимость производства из-за удорожания кормов, электроэнергии, логистики и горючего. По состоянию на 2026 год столкнутся факторы, которые по отдельности мало влияют на цены, однако вместе давят на рыбный рынок.

"Из-за длительных отключений электроэнергии в результате обстрелов оккупантов растет себестоимость выращивания рыбы и дальнейшая ее реализация. Теперь нужно учитывать расходы на генераторы для того, чтобы охлажденная рыба сохраняла качество", — уточнила Анна Сунько.

Что будет с ценами на белую рыбу

По словам спикера, удорожания не избежать, однако восходящий тренд будет постепенным, а не резким. В 2026 году ожидается планомерный рост цен на:

лещ — от 100 грн/кг;

толстолоб — от 85-90 грн/кг;

сом — от 150 грн;

белый амур — до 90 грн/кг.

"Будет рост цен на форель до 200-240 грн из-за повышения себестоимости производства. Несмотря на то, что в Украине много рыбных хозяйств, которые выращивают этот вид, мы являемся заложниками одной ситуации: длительного отсутствия электроэнергии. А для хранения рыбы это критично", — добавила Сунько.

Что касается хека и пангасиуса, цены могут вырасти ориентировочно на 15-20% из-за удорожания логистики, общей инфляции и проблем со светом. Хек будет стоить 150-180 грн/кг, а пангасиус — около 140 грн/кг.

