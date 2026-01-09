Видео
Главная Экономика В Украине перепишут цены на рыбу — какие виды подорожают в 2026

В Украине перепишут цены на рыбу — какие виды подорожают в 2026

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:17
Цены на белую рыбу в Украине — как подорожает лещ, форель и толстолобик в 2026
Белая рыба. Фото: Pexels

В Украине могут переписать цены на рыбу в 2026 году из-за сочетания экономических, климатических и производственных факторов. На высоком уровне остаются расходы на корма и энергоносители, что провоцирует удорожание продукта.

Что будет с ценами на белую рыбу, рассказала совладелица рыбного хозяйства Черкасской области Анна Сунько в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Что провоцирует подорожание рыбы

Основным фактором эксперт назвала высокую себестоимость производства из-за удорожания кормов, электроэнергии, логистики и горючего. По состоянию на 2026 год столкнутся факторы, которые по отдельности мало влияют на цены, однако вместе давят на рыбный рынок.

"Из-за длительных отключений электроэнергии в результате обстрелов оккупантов растет себестоимость выращивания рыбы и дальнейшая ее реализация. Теперь нужно учитывать расходы на генераторы для того, чтобы охлажденная рыба сохраняла качество", — уточнила Анна Сунько.

Что будет с ценами на белую рыбу

По словам спикера, удорожания не избежать, однако восходящий тренд будет постепенным, а не резким. В 2026 году ожидается планомерный рост цен на:

  • лещ — от 100 грн/кг;
  • толстолоб — от 85-90 грн/кг;
  • сом — от 150 грн;
  • белый амур — до 90 грн/кг.

"Будет рост цен на форель до 200-240 грн из-за повышения себестоимости производства. Несмотря на то, что в Украине много рыбных хозяйств, которые выращивают этот вид, мы являемся заложниками одной ситуации: длительного отсутствия электроэнергии. А для хранения рыбы это критично", — добавила Сунько.

Что касается хека и пангасиуса, цены могут вырасти ориентировочно на 15-20% из-за удорожания логистики, общей инфляции и проблем со светом. Хек будет стоить 150-180 грн/кг, а пангасиус — около 140 грн/кг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, бюджетные яйца могут вернуться в украинские супермаркеты. Цены на поштучный продукт немного упали, что позволяет потребителям экономить деньги. Однако упакованный товар остается относительно дорогим.

Также мы писали, сколько на самом деле должен стоить качественный кофе. Средний ценовой сегмент начинается от 700-1 200 грн за 1 кг, а премиум specialty-продукт стоит ориентировочно 1 300-2 500 грн и больше.

Инна Диденко
