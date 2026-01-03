Видео
Главная Экономика В Украине перепишут цены на красную рыбу — к чему готовиться

В Украине перепишут цены на красную рыбу — к чему готовиться

Дата публикации 3 января 2026 13:02
Цены на красную рыбу в Украине — что будет со стоимостью семги и лосося в 2026
Красная рыба. Фото: Pexels

Характерным продуктом на новогоднем столе украинцев считается красная рыба. Кто-то традиционно готовит бутерброды с этим ингредиентом, а кому-то нравится ее вкус в составе салатов. Правда, трудно назвать красную рыбу бюджетным товаром. Возникает вопрос, к каким ценам готовиться потребителям в 2026 году.

Об этом рассказала совладелица рыбного хозяйства Черкасской области Анна Сунько в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Что будет с ценами на красную рыбу

Украинскому потребительскому рынку стоит готовиться к планомерному удорожанию рыбы в следующем году. С потенциальными изменениями будут связаны очевидные факторы: климатические, производственные и экономические.

Что касается семги и лосося — наиболее популярных видов красной рыбы в Украине — то это импортный продукт, следовательно стоимость зависит от мировых рыночных тенденций и курса валют. По словам эксперта, подорожание неизбежно, однако оно будет происходить постепенно.

"В 2025 году средняя цена на семгу составляла 350-400 грн за килограмм. В 2026 году мы ожидаем подорожания до 380-450 грн из-за роста логистических затрат и спроса. Что касается лосося, то его стоимость может достичь 450 грн за килограмм", — отметила Анна Сунько для Новини.LIVE.

Цены в Украине больше всего зависят от роста затрат на корма и электроэнергию. Себестоимость выращивания рыбы не стоит на месте из-за появления дополнительных статей расходов. А с осени 2025 года еще надо учитывать деньги на генераторы, без которых замороженные продукты не смогут долго сохранять качество.

Стоимость красной рыбы в супермаркетах

Мы проверили актуальные предложения в различных популярных сетях супермаркетов Украины и выяснили, сколько минимально стоили семга/лосось по состоянию на 31 декабря. Ценовые результаты оказались такими:

  • АТБ — 139,70 грн (лосось 200 г), 163,30 грн (семга 200 г);
  • Сільпо — 77,90 грн (семга 100 г);
  • Варус — 56,99 грн (лосось 100 г), 54,90 грн (семга 100 г);
  • Новус — 97,99 грн (семга, 150 г);
  • Метро — 139 грн (семга 130 г).

Отметим, цены указаны без учета акционных предложений перед Новым годом. Некоторые позиции в ассортименте супермаркетов отдавали с выгодными скидками, благодаря чему потребители могли сэкономить немного денег.

Напомним, в украинских супермаркетах, в частности Сільпо, появился нетипичный товар — почти готовые салаты к новогоднему столу. Они стоят от 389 до 469 грн за небольшую баночку весом 500-900 г.

Также мы писали, сколько должен стоить качественный кофе в Украине. Средний ценовой сегмент натурального продукта начинается от 700-1 200 грн, а премиум товары обойдутся в 1 300-2 500 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
