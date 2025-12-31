Новогодние салаты в супермаркете — какой нетипичный товар появился в Сільпо (фото)

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Весомую часть продуктов к новогоднему столу составляют ингредиенты для салатов. Украинцы готовят любимые блюда, среди которых традиционными являются "Оливье", "Цезарь" и другие. В одном из известных супермаркетов накануне Нового года начали продавать почти готовые салаты (без заправки) в банках, дабы минимизировать затраты времени на самостоятельное приготовление.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят готовые салаты в банках по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Цены на салаты в Сільпо

В каждом супермаркете сети посетителям доступны полностью готовые к употреблению блюда, которые продают в кулинарном отделе. Однако салаты в банке — это лишь набор ингредиентов. Чтобы поесть, украинцам сперва необходимо высыпать содержимое в тарелку и заправить майонезом или соусом по вкусу.

Мы узнали, сколько надо отдать за товар от Сільпо по состоянию на 31 декабря. Доступны такие позиции в ассортименте:

"Оливье" (900 г) — 389 грн;

"Нежность" (800 г) — 389 грн;

"Цезарь" (500 г) — 469 грн;

"Греческий" (550 г) — 469 грн.

Цены на салаты в банке. Фото: Новини.LIVE

Выгоднее ли самостоятельно приготовить любимый салат — другой вопрос. Очевидно, продукты для конкретного блюда обойдутся дешевле, однако стоит учесть наличие банки и минимальные затраты времени на приготовление. Кто планирует накрыть большой новогодний стол, может помочь самому себе, купив готовый вариант.

Что будет с ценами на продукты в 2026

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, какие продукты питания подорожают с наступлением 2026 года. Рост цены не обойдет стороной овощи борщевого набора, хотя диапазон будет минимальный — в пределах 5-10%.

"Это связано с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", — пояснил специалист.

Зато помидоры и огурцы могут значительно подорожать — до 200 грн/кг. Причины традиционные и предсказуемые: проблемы с электроэнергией, импортная составляющая и пр. Такой же результат ожидает молочные продукты — плюс 7-10% к текущей стоимости.

А мясо может стоить в следующем году на 10% больше, если ситуация со светом не улучшится. Восходящий тренд почти не затронет сахар, зато хлеб точно будет демонстрировать отрицательную ценовую тенденцию — до 25% в годовом разрезе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средний ценовой сегмент качественного кофе начинается от 700-1 200 грн, а премиум и specialty-продукт стоит от 1 300 до 2 500 грн. Мы узнали, как определить натуральный кофе в супермаркетах.

Также мы писали, что происходит с ценами на подсолнечное масло и сколько будет стоить продукт в 2026 году. В случае роста курса доллара до 50 грн литр масла подорожает до 100 грн в среднем.