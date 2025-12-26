Старых цен на подсолнечное масло может не быть — чего ждать в январе 2026

Подсолнечное масло. Фото: Новини.LIVE

Украинцы начинают массово покупать продукты к новогоднему столу, удивляясь новым ценам в супермаркетах. В ближайшее время, с наступлением января 2026-го, многие востребованные товары подорожают. Интересно узнать, придется ли больше денег тратить на подсолнечное масло.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Что будет с ценами на подсолнечное масло

По словам эксперта, показатели в супермаркетах формируются разными факторами, среди которых — проблемы с электроэнергией, мировые цены, даже курс доллара. Ведь подсолнечное масло является экспортным продуктом, стоимость которого зависит от рыночной ситуации.

"Условно говоря: увидим доллар по 50 гривен — в магазинах стоимость литра станет около 100 гривен. Или даже выше. Пока не ожидаю галопирующего роста цен на продукт, они точно будут расти плавно, чтобы не шокировать покупателей", — отметил Владимир Чиж.

Иными словами, в ближайшее время украинцам стоит готовиться к планомерному удорожанию подсолнечного масла, как и многих других востребованных товаров. Например, за 2025 год продукт вырос в цене ориентировочно на 20 грн.

Сколько стоит масло в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит одна бутылка (0,85 мл) подсолнечного масла по состоянию на 26 декабря 2025 года. Результат оказался таким:

Новус — 62,59 грн;

Сільпо — 64,99 грн;

Фора — 66,50 грн;

Варус — 65,50 грн;

Ашан — 66,50 грн;

АТБ — 66,50 грн;

Метро — 69,50 грн;

МегаМаркет — 90,50 грн.

Отметим, цены указаны без учета актуальных акционных предложений. Некоторые супермаркеты установили выгодные скидки на товар, дабы стимулировать продажи и освободить место на полках для нового ассортимента.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам запрещено перевозить через государственную границу некоторые продукты питания. Например, мясо в любом виде, сало, молочные изделия, консервы и тушенки.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. Украинцам стоит готовиться к удорожанию востребованного продукта в январе 2026 года — до среднего показателя 75-95 грн.