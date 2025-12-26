Старих цін на соняшникову олію може не бути — чого чекати у січні 2026

Соняшникова олія. Фото: Новини.LIVE

Українці починають масово купувати продукти до новорічного столу, дивуючись новим цінам у супермаркетах. Найближчим часом, із настанням січня 2026-го, чимало затребуваних товарів подорожчають. Цікаво дізнатися, чи доведеться більше грошей витрачати на соняшникову олію.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на соняшникову олію

За словами експерта, показники в супермаркетах формуються різними чинниками, серед яких — проблеми з електроенергією, світові ціни, навіть курс долара. Адже соняшникова олія є експортним продуктом, вартість якого залежить від ринкової ситуації.

"Умовно кажучи: побачимо долар по 50 гривень — у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень. Або й вище. Поки не очікую галопуючого зростання цін на продукт, вони точно зростатимуть плавно, щоб не шокувати покупців", — зазначив Володимир Чиж.

Іншими словами, найближчим часом українцям варто готуватися до планомірного дорожчання соняшникової олії, як і багатьох інших затребуваних товарів. Наприклад, за 2025 рік продукт виріс у ціні орієнтовно на 20 грн.

Скільки коштує олія в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує одна пляшка (0,85 мл) соняшникової олії станом на 26 грудня 2025 року. Результат виявився таким:

Новус — 62,59 грн;

Сільпо — 64,99 грн;

Фора — 66,50 грн;

Варус — 65,50 грн;

Ашан — 66,50 грн;

АТБ — 66,50 грн;

Метро — 69,50 грн;

МегаМаркет — 90,50 грн.

Зазначимо, ціни вказані без урахування актуальних акційних пропозицій. Деякі супермаркети встановили вигідні знижки на товар, аби стимулювати продажі та звільнити місце на полицях для нового асортименту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям заборонено перевозити через державний кордон деякі продукти харчування. Наприклад, м'ясо в будь-якому вигляді, сало, молочні вироби, консерви і тушонки тощо.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Українцям варто готуватися до дорожчання затребуваного продукту в січні 2026 року — до середнього показника 75-95 грн.