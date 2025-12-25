Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на яйця можуть змінитися у січні — чого чекати споживачам

Ціни на яйця можуть змінитися у січні — чого чекати споживачам

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:12
Ціни на яйця після новорічних свят — що можуть побачити українці в супермаркетах
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям доводиться миритися з планомірним дорожчанням затребуваного продукту. Ціни на яйця продовжують зростати наприкінці 2025 року, що пояснюється збільшеним споживчим попитом і не тільки. Передбачається перехід висхідного тренду на січень, тобто покращення ситуації найближчим часом чекати не варто.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на яйця у 2026

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,16-82,95 грн (станом на 25 грудня). Індекс споживчих цін у поточному місяці склав 104,11%, тобто продукт подорожчав на 4,11% порівняно з листопадом. Аналогічну тенденцію прослідкували відносно жовтня.

За словами експерта, курячі яйця — максимально затребуваний товар в Україні, а ціни на продукт були одними з найбільш волатильних у 2025 році. Річний приріст вартості склав понад 50% і далі ситуація кращою не ставатиме.

"На початку 2026 року середня ціна за десяток яєць у більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні приблизно 75-95 грн. Знову-таки, дорожчання залежатиме від того, чи будемо ми з електроенергією", — констатував Володимир Чиж.

Він уточнив, що проблеми зі світлом у січні можуть негативно відобразитися на вартості курячих яєць. Адже підприємствам доводиться нести додаткові фінансові втрати через вимушену потребу обслуговувати генератори. У разі покращення ситуації в енергосистемі "галопування цін не буде".

Ціни на яйця перед Новим роком

Ми промоніторили актуальні пропозиції у кількох популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні витратити споживачі на упакований десяток яєць. Ціни станом на 25 грудня такі:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,70 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн.

Зауважимо, це вартість без урахування актуальних знижок. Завдяки акційним пропозиціям на деякі товари в асортименті українці можуть економити свій бюджет. Як альтернатива — купувати нефасовані яйця, вони традиційно коштують трохи дешевше, ніж фасовані.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році більшість продуктів харчування подорожчають. Економіст спрогнозував, на скільки виростуть ціни на хліб, м'ясо, цукор, базові овочі, молоко тощо. Витрати споживачів можуть суттєво змінитися.

Також ми писали, як обрати якісну зернову каву в супермаркетах і на що українцям звертати увагу. Серед важливих індикаторів натуральності продукту — сировина, походження і технологія обробки.

покупки яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації