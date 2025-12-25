Ціни на яйця після новорічних свят — що можуть побачити українці в супермаркетах

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям доводиться миритися з планомірним дорожчанням затребуваного продукту. Ціни на яйця продовжують зростати наприкінці 2025 року, що пояснюється збільшеним споживчим попитом і не тільки. Передбачається перехід висхідного тренду на січень, тобто покращення ситуації найближчим часом чекати не варто.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на яйця у 2026

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,16-82,95 грн (станом на 25 грудня). Індекс споживчих цін у поточному місяці склав 104,11%, тобто продукт подорожчав на 4,11% порівняно з листопадом. Аналогічну тенденцію прослідкували відносно жовтня.

За словами експерта, курячі яйця — максимально затребуваний товар в Україні, а ціни на продукт були одними з найбільш волатильних у 2025 році. Річний приріст вартості склав понад 50% і далі ситуація кращою не ставатиме.

"На початку 2026 року середня ціна за десяток яєць у більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні приблизно 75-95 грн. Знову-таки, дорожчання залежатиме від того, чи будемо ми з електроенергією", — констатував Володимир Чиж.

Він уточнив, що проблеми зі світлом у січні можуть негативно відобразитися на вартості курячих яєць. Адже підприємствам доводиться нести додаткові фінансові втрати через вимушену потребу обслуговувати генератори. У разі покращення ситуації в енергосистемі "галопування цін не буде".

Ціни на яйця перед Новим роком

Ми промоніторили актуальні пропозиції у кількох популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні витратити споживачі на упакований десяток яєць. Ціни станом на 25 грудня такі:

Сільпо — 59,99 грн;

МегаМаркет — 60,70 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн.

Зауважимо, це вартість без урахування актуальних знижок. Завдяки акційним пропозиціям на деякі товари в асортименті українці можуть економити свій бюджет. Як альтернатива — купувати нефасовані яйця, вони традиційно коштують трохи дешевше, ніж фасовані.

