Якісна зернова кава — що вказує на натуральність і як отримати смачний напій

Натуральний продукт, виготовлений з найкращих інгредієнтів і за правильною технологією, апріорі не коштує дешево. Наприклад, за баночку якісної ікри потрібно віддати кілька сотень гривень. Постає питання, яка кава характеризується найвищою якістю.

Про це розповів власник київської кав'ярні Роман Фединський у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Як визначити якісну каву

Попит на зернову та мелену каву серед українців перебуває на стабільно високому рівні. Аби не переплатити в супермаркеті за бренд і знайти натуральний продукт, експерт радить звертати увагу на три фактори: сировину, походження і технологію обробки зерна.

"Найвищу якість зазвичай мають зерна арабіки або суміші з домінуванням арабіки. Робуста також використовується, але здебільшого для надання міцності й гіркоти", — зазначив підприємець.

Він наголосив на важливості сорту та класу зерна. Мінімальною кількістю дефектів, стабільним смаковим профілем і чітко простежуваним походженням характеризується кава specialty та premium-сегменту.

Ще один індикатор натуральності — рівний колір, відсутність зламаних або підгорілих зерен. У пригоді стане нюх, який допоможе вловити аромат: зрозуміло, що затхлість і хімічна гіркота — це свідчення низької якості напою.

"На смак впливає свіжість обсмаження. Тому на упаковці якісної кави зазвичай вказують дату обсмаження, а не лише термін придатності", — уточнив Роман Фединський.

Найдорожча кава в супермаркетах

Українці можуть придбати зернову каву в будь-якому магазині. Ми промоніторили сайти відомих мереж супермаркетів і з'ясували, скільки споживачі повинні віддати за найдорожчий продукт. Станом на 24 грудня результат виявився таким:

Фора — 841 грн (500 г);

АТБ — 949,90 грн (1 кг);

Ашан — 1 499 грн (1 кг);

Варус — 1 599 грн (1 кг);

Новус — 1 789 грн (1 кг);

Метро — 2 439,72 грн (1 кг);

Сільпо — 2 599 грн (1 кг);

МегаМаркет — 2 702,20 грн (1 кг).

Деякі мережі регулярно встановлюють акційні пропозиції, дозволяючи покупцям економити на улюбленому напої. Наприклад, відвідувачі АТБ можуть придбати зернову каву (1 кг) відомого бренду за 699,90 грн замість 1 209,80 грн (-42%). У Сільпо знижки не менш вигідні: кава за 1 299 грн станом на 24 грудня коштує всього 949 грн (-27%).

