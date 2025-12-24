Видео
Главная Экономика Индикаторы качественного кофе — на что смотреть в супермаркете

Индикаторы качественного кофе — на что смотреть в супермаркете

Дата публикации 24 декабря 2025 13:06
Качественный зерновой кофе — что указывает на натуральность и как получить вкусный напиток
Приготовление кофе. Фото: Pexels

Натуральный продукт, изготовленный из лучших ингредиентов и по правильной технологии, априори не стоит дешево. Например, за баночку качественной икры нужно отдать несколько сотен гривен. Возникает вопрос, какой кофе характеризуется самым высоким качеством.

Об этом рассказал владелец киевской кофейни Роман Фединский в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Как определить качественный кофе

Спрос на зерновой и молотый кофе среди украинцев находится на стабильно высоком уровне. Чтобы не переплатить в супермаркете за бренд и найти натуральный продукт, эксперт советует обращать внимание на три фактора: сырье, происхождение и технологию обработки зерна.

"Самое высокое качество обычно имеют зерна арабики или смеси с доминированием арабики. Робуста тоже используется, но в основном для придания крепости и горечи", — отметил предприниматель.

Он отметил важность сорта и класса зерна. Минимальным количеством дефектов, стабильным вкусовым профилем и четко прослеживаемым происхождением характеризуется кофе specialty и premium-сегмента.

Еще один индикатор натуральности — ровный цвет, отсутствие сломанных или подгоревших зерен. Пригодится обоняние, которое поможет уловить аромат: понятно, что затхлость и химическая горечь — это свидетельство низкого качества напитка.

"На вкус влияет свежесть обжарки. Поэтому на упаковке качественного кофе обычно указывают дату обжарки, а не только срок годности", — уточнил Роман Фединский.

Самый дорогой кофе в супермаркетах

Украинцы могут приобрести зерновой кофе в любом магазине. Мы промониторили сайты известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько потребители должны отдать за самый дорогой продукт. По состоянию на 24 декабря результат оказался таким:

  • Фора — 841 грн (500 г);
  • АТБ — 949,90 грн (1 кг);
  • Ашан — 1 499 грн (1 кг);
  • Варус — 1 599 грн (1 кг);
  • Новус — 1 789 грн (1 кг);
  • Метро — 2 439,72 грн (1 кг);
  • Сільпо — 2 599 грн (1 кг);
  • МегаМаркет — 2 702,20 грн (1 кг).

Некоторые сети регулярно устанавливают акционные предложения, позволяя покупателям экономить на любимом напитке. Например, посетители АТБ могут приобрести зерновой кофе (1 кг) известного бренда за 699,90 грн вместо 1 209,80 грн (-42%). В Сільпо скидки не менее выгодные: кофе за 1 299 грн по состоянию на 24 декабря стоит всего 949 грн (-27%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, популярный продукт, который используют для кофе, не сильно подорожает в 2026 году. Эксперты прогнозируют ценовую стабильность для сахара, поскольку факторов роста стоимости почти нет.

Также мы писали, какие существуют индикаторы натуральной икры и на что украинцам смотреть при выборе продукта в супермаркете. Важным является маркировка, состав, производитель, внешний вид икринок и консистенция.

кофе кофеин супермаркет цены на продукты напиток
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
