Натуральная икра — как не купить подделку в супермаркете и на что смотреть

Баночки с икрой. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы привыкли дополнять рождественско-новогодний стол бутербродами с качественной икрой. Однако усиленный спрос на продукт увеличивает риск покупки фальсификата. Возникает вопрос, как обезопасить себя от подделки, когда заходит речь о черной и красной икре.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Как избежать некачественной икры

Важным индикатором "подлинности" продукта является происхождение. Эксперт советует в первую очередь обращать внимание на производителя и информацию об изготовлении. Если продавец называет икру "домашней" или "привезенной с моря", это не лучший вариант для потребителя.

"Аналог за 300-500 грн — это почти всегда имитация на основе водорослей, что тоже может быть качественным продуктом, но не считается натуральной икрой", — отметила Лилия Быстрицкая.

Она советует совершать покупки в проверенных сетях супермаркетов и интернет-магазинах, избегая неизвестных поставщиков в социальных сетях, в частности Instagram. Если четкое подтверждение происхождения икры отсутствует, лучше отказаться от продукта.

Индикаторы при выборе икры

Существует несколько важных признаков, которые свидетельствуют о качестве красной и черной икры. Потребителям стоит обращать внимание на такие "зеленые" индикаторы:

маркировку и производителя — на этикетке должна быть информация о виде рыбы, дате изготовления, номере партии и способе производства;

состав — настоящая икра содержит соль, икринки, немного консервантов (E200 или E211);

внешний вид — икринки должны быть одинакового размера, без повреждений, упругими (чрезмерное количество жидкости в банке — плохой знак);

консистенцию — кашеобразные сгустки свидетельствуют о нарушении технологии производства или размораживания;

тип тары — лучше всего покупать икру в стеклянных баночках, поскольку сразу видно состояние продукта.

Если в составе присутствуют загустители, усилители вкуса или ароматизаторы — перед вами фальсификат. А сильный рыбный запах свидетельствует о начале порчи и неправильном хранении икры.

