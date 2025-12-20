Видео
Главная Экономика Индикаторы натуральной икры — на что смотреть при выборе продукта

Индикаторы натуральной икры — на что смотреть при выборе продукта

Дата публикации 20 декабря 2025 10:12
Натуральная икра — как не купить подделку в супермаркете и на что смотреть
Баночки с икрой. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы привыкли дополнять рождественско-новогодний стол бутербродами с качественной икрой. Однако усиленный спрос на продукт увеличивает риск покупки фальсификата. Возникает вопрос, как обезопасить себя от подделки, когда заходит речь о черной и красной икре.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Как избежать некачественной икры

Важным индикатором "подлинности" продукта является происхождение. Эксперт советует в первую очередь обращать внимание на производителя и информацию об изготовлении. Если продавец называет икру "домашней" или "привезенной с моря", это не лучший вариант для потребителя.

"Аналог за 300-500 грн — это почти всегда имитация на основе водорослей, что тоже может быть качественным продуктом, но не считается натуральной икрой", — отметила Лилия Быстрицкая.

Она советует совершать покупки в проверенных сетях супермаркетов и интернет-магазинах, избегая неизвестных поставщиков в социальных сетях, в частности Instagram. Если четкое подтверждение происхождения икры отсутствует, лучше отказаться от продукта.

Индикаторы при выборе икры

Существует несколько важных признаков, которые свидетельствуют о качестве красной и черной икры. Потребителям стоит обращать внимание на такие "зеленые" индикаторы:

  • маркировку и производителя — на этикетке должна быть информация о виде рыбы, дате изготовления, номере партии и способе производства;
  • состав — настоящая икра содержит соль, икринки, немного консервантов (E200 или E211);
  • внешний вид — икринки должны быть одинакового размера, без повреждений, упругими (чрезмерное количество жидкости в банке — плохой знак);
  • консистенцию — кашеобразные сгустки свидетельствуют о нарушении технологии производства или размораживания;
  • тип тары — лучше всего покупать икру в стеклянных баночках, поскольку сразу видно состояние продукта.

Если в составе присутствуют загустители, усилители вкуса или ароматизаторы — перед вами фальсификат. А сильный рыбный запах свидетельствует о начале порчи и неправильном хранении икры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в конце зимы 2026 года в супермаркетах Украины могут резко подорожать тепличные овощи — огурцы и помидоры. Эксперты прогнозируют рост цены до 200 грн за килограмм по состоянию на февраль.

Также мы писали, что накануне Рождества 2025 года самая дешевая продуктовая корзина в Польше стоила 250,53 злотых (в Auchan). Самые дорогие базовые товары зафиксировали в сетях Carrefour и Polomarket.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
