Базовые продукты прибавят в цене — что неприятно подорожает в 2026 году

С наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Восходящий тренд объясняется повышенным спросом на продукты питания, а также ростом себестоимости производства. Ведь приходится закладывать в цены расходы на логистику, энергоносители, хранение и т.д.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какие овощи могут больше всего подорожать и когда.

Что будет с ценами на овощи зимой

Из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Эксперт прогнозирует подорожание некоторых востребованных продуктов в феврале 2026 года. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей — огурцов и помидоров.

Учитывая значительные расходы производителей/продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора товары в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и больше. Весной следующего года восходящий тренд, скорее всего, сохранится для "борщевого набора".

"Овощи из основного пищевого набора могут прибавить до нескольких гривен в цене, однако существенного удорожания пока не предвидится", — отметил Владимир Чиж.

До февраля останется относительно стабильной стоимость капусты, моркови, лука и свеклы. Причина — достаточный урожай, благодаря которому удается удовлетворять потребительский спрос. Однако в конце зимы цены могут вырасти в диапазоне 5-10%.

Стоимость новогоднего стола-2026

В Институте аграрной экономики посчитали, сколько придется потратить украинским семьям на праздничный новогодний стол. По словам директора Национального научного центра Юрия Лупенко, приготовление традиционных блюд обойдется ориентировочно в 3 980 грн.

Именно столько заплатит семья из четырех человек за ингредиенты для салатов, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее. Сумма оказалась на 10,7% больше, чем в конце 2024 года, что свидетельствует о подорожании базовых товаров.

Ко всему, расчет провели для бюджетного праздничного стола. Если украинцы захотят приобрести какие-то деликатесы, например, баночку красной икры и кусок лосося, им придется потратить еще около 813 грн. Тогда общая стоимость поднимется до 4 793 грн.

