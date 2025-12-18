Базові продукти додадуть у ціні — що неприємно подорожчає у 2026 році

Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З настанням 2026 року в Україні можуть подорожчати овочі. Висхідний тренд пояснюється підвищеним попитом на продукти харчування, а також зростанням собівартості виробництва. Адже доводиться закладати в ціни витрати на логістику, енергоносії, зберігання тощо.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, які овочі можуть найбільше подорожчати і коли.

Що буде з цінами на овочі взимку

Через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни. Експерт прогнозує дорожчання деяких затребуваних продуктів у лютому 2026 року. Найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів — огірків і помідорів.

З огляду на значні витрати виробників/продавців на електроенергію, а також через вплив імпортного фактору товари в супермаркетах можуть коштувати близько 200 грн/кг і більше. Весною наступного року висхідний тренд, скоріше за все, збережеться для "борщового набору".

"Овочі з основного харчового набору можуть додати до кількох гривень у ціні, однак суттєвого дорожчання поки не передбачається", — зазначив Володимир Чиж.

До лютого залишиться відносно стабільною вартість капусти, моркви, цибулі та буряка. Причина — достатній урожай, завдяки якому вдається задовольняти споживчий попит. Однак наприкінці зими ціни можуть зрости в діапазоні 5-10%.

Вартість новорічного столу-2026

В Інституті аграрної економіки порахували, скільки доведеться витратити українським родинам на святковий новорічний стіл. За словами директора Національного наукового центру Юрія Лупенка, приготування традиційних страв обійдеться орієнтовно у 3 980 грн.

Саме стільки заплатить сім’я з чотирьох осіб за інгредієнти для салатів, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо. Сума виявилася на 10,7% більшою, ніж наприкінці 2024 року, що свідчить про дорожчання базових товарів.

До всього, розрахунок провели для бюджетного святкового столу. Якщо українці захочуть придбати якісь делікатеси, наприклад, баночку червоної ікри та шматок лосося, їм доведеться витратити ще близько 813 грн. Тоді загальна вартість підніметься до 4 793 грн.

