Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ці овочі вже не будуть бюджетними — що може подорожчати у 2026

Ці овочі вже не будуть бюджетними — що може подорожчати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 07:15
Ціни на овочі відчутно виростуть — які продукти можуть подорожчати вже скоро
Цибуля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі з борщового набору не виростуть найближчим часом, однак деякі продукти подорожчають з настанням 2026 року. Зміна вартості буде пов’язана з сезонним скороченням ринкової пропозиції після різдвяно-новорічних свят і додатковими витратами постачальників на енергоносії.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, коли овочі можуть подорожчати і наскільки.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на овочі

Капуста, морква, цибуля, буряк — ці затребувані продукти залишаються відносно стабільними в питанні вартості завдяки перевиробництву. Достатній врожай дозволяє виробникам утримувати ціни на низькому рівні.

Моркву та цибулю взагалі продавали за закупівельними тарифами нижче 3-4 грн/кг, що менше собівартості виробництва, а роздрібні ціни коливалися в діапазоні 5-10 грн/кг. Подібна тенденція на ринку може зберегтися до лютого 2026 року.

"Однак потім очікується поступове подорожчання овочів у межах приблизно 5-10 % порівняно з поточними цінами. Зростання пов’язане з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — уточнив економіст.

Плюс не виключено, що в пізній зимовий період виникне дефіцит певних якісних овочів через обмежену кількість сховищ. Ці фактори в сукупності призведуть до того, що продукти наприкінці зими-початку весни 2026 року коштуватимуть:

  • картопля — до 25-30 грн/кг;
  • капуста — до 25 грн/кг;
  • морква та буряк — до 20-22 грн/кг;
  • цибуля — до 18 грн/кг.

Однак найближчим часом споживачам не варто хвилюватися: низькі ціни збережуться до кінця січня завдяки достатньому обсягу зібраної продукції. Фермери будуть продавати накопичений врожай з вигодою для покупців, аби уникнути втрат.

Ціни на фрукти в січні

Раніше ми розповідали, чи можуть подорожчати фрукти з настанням 2026 року. За словами Володимира Чижа, більшість товарних позицій в асортименті супермаркетів — це імпорт, оскільки поточний рік характеризувався поганим врожаєм фруктів, особливо кісткових груп.

Враховуючи це, експерт прогнозує їх дорожчання мінімум на 10% вже з січня. Зміна вартості торкнеться як яблук, так і цитрусових. У річному розрізі фрукти показали одні з найвищих темпів зростання ціни — до 50%. Навіть акційні пропозиції та знижки до свят не здатні перекрити підвищення.

Нагадаємо, українці можуть купити в Сільпо екзотичний фрукт за шалені гроші. Один плід дуріану продають у супермаркеті по 5 099 грн. В деяких інших онлайн-маркетах ціна вища і становить 7 500 грн.

Також ми писали, скільки повинна коштувати справжня ікра в Україні та як споживачам відрізнити фальсифікат від якісного продукту. Варто звертати увагу на склад, виробника, маркування і консистенцію.

товари овочі покупки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації