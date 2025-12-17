Ціни на овочі відчутно виростуть — які продукти можуть подорожчати вже скоро

Цибуля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі з борщового набору не виростуть найближчим часом, однак деякі продукти подорожчають з настанням 2026 року. Зміна вартості буде пов’язана з сезонним скороченням ринкової пропозиції після різдвяно-новорічних свят і додатковими витратами постачальників на енергоносії.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, коли овочі можуть подорожчати і наскільки.

Реклама

Читайте також:

Що буде з цінами на овочі

Капуста, морква, цибуля, буряк — ці затребувані продукти залишаються відносно стабільними в питанні вартості завдяки перевиробництву. Достатній врожай дозволяє виробникам утримувати ціни на низькому рівні.

Моркву та цибулю взагалі продавали за закупівельними тарифами нижче 3-4 грн/кг, що менше собівартості виробництва, а роздрібні ціни коливалися в діапазоні 5-10 грн/кг. Подібна тенденція на ринку може зберегтися до лютого 2026 року.

"Однак потім очікується поступове подорожчання овочів у межах приблизно 5-10 % порівняно з поточними цінами. Зростання пов’язане з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — уточнив економіст.

Плюс не виключено, що в пізній зимовий період виникне дефіцит певних якісних овочів через обмежену кількість сховищ. Ці фактори в сукупності призведуть до того, що продукти наприкінці зими-початку весни 2026 року коштуватимуть:

картопля — до 25-30 грн/кг;

капуста — до 25 грн/кг;

морква та буряк — до 20-22 грн/кг;

цибуля — до 18 грн/кг.

Однак найближчим часом споживачам не варто хвилюватися: низькі ціни збережуться до кінця січня завдяки достатньому обсягу зібраної продукції. Фермери будуть продавати накопичений врожай з вигодою для покупців, аби уникнути втрат.

Ціни на фрукти в січні

Раніше ми розповідали, чи можуть подорожчати фрукти з настанням 2026 року. За словами Володимира Чижа, більшість товарних позицій в асортименті супермаркетів — це імпорт, оскільки поточний рік характеризувався поганим врожаєм фруктів, особливо кісткових груп.

Враховуючи це, експерт прогнозує їх дорожчання мінімум на 10% вже з січня. Зміна вартості торкнеться як яблук, так і цитрусових. У річному розрізі фрукти показали одні з найвищих темпів зростання ціни — до 50%. Навіть акційні пропозиції та знижки до свят не здатні перекрити підвищення.

Нагадаємо, українці можуть купити в Сільпо екзотичний фрукт за шалені гроші. Один плід дуріану продають у супермаркеті по 5 099 грн. В деяких інших онлайн-маркетах ціна вища і становить 7 500 грн.

Також ми писали, скільки повинна коштувати справжня ікра в Україні та як споживачам відрізнити фальсифікат від якісного продукту. Варто звертати увагу на склад, виробника, маркування і консистенцію.