Ціни на фрукти в Сільпо — який екзотичний плід коштує понад 5 000 грн (фото)

Фрукти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

В одному з супермаркетів продають екзотичний фрукт за шалені кошти. Споживачі можуть купити продукт, витративши на один плід кілька тисяч гривень. Що цікаво, це навіть не найбільша ціна в Україні, судячи з асортименту інших онлайн-магазинів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за який фрукт доведеться віддати дуже велику суму.

Реклама

Читайте також:

Дорогий фрукт у Сільпо

Відвідувачі популярної мережі супермаркетів можуть здивуватися ціннику на екзотичний фрукт. Дуріан, відомий своїм неповторним смаком та ароматом, коштує в Сільпо 5 099 грн. Це вартість одного неочищеного плоду.

Вартість одного дуріана в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, м’якоть дуріана виділяє специфічний запах, який багатьох відштовхує. Однак на смак він зовсім не відразливий: комусь відчуваються легкі сирні нотки, хтось згадує поєднання ванільного пудингу та карамелі, а для когось фрукт насичений часниковим ароматом.

Ціна в Сільпо — навіть не найбільша в Україні. Ми промоніторили кілька онлайн-магазинів і знайшли дорожчі пропозиції. В одному з інтернет-маркетів плід коштує 5 600 грн, в іншому — 7 500 грн. Очевидно, його купують люди, які прагнуть спробувати щось екзотичне.

Знижки на фрукти в Сільпо

Станом на суботу, 13 грудня, відвідувачі Сільпо можуть придбати різноманітні фрукти з вигідними знижками. Українцям запропонували дешевше:

банани для смузі та десертів — 4,50 грн замість 6,65 грн (-32%);

виноград — 14,90 грн замість 19,90 грн (-25%);

ківі — 59,99 грн замість 78,90 грн (-24%);

ананас — 172,93 грн замість 218,90 грн (-21%);

апельсини — 11,12 грн замість 13,90 грн (-20%);

яблука — 4,29 грн замість 5,30 грн (-19%);

помело — 7,05 грн замість 8,50 грн (-17%).

Трохи менші знижки встановлені на гранат — 12,67 грн замість 14,90 грн (-15%), фейхоа — 31,06 грн замість 34,90 грн (-11%), сливи — 17,01 грн замість 18,90 грн (-10%), манго — 100,28 грн замість 109 грн (-8%) та інші фрукти. Ціни вказані або за 100 г продукту, або за штуку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в АТБ встановили різдвяно-новорічні знижки на безліч продуктів харчування, зокрема алкогольні напої, солодощі, каву, заморожені товари, ковбасу тощо. Українці можуть купити їх вдвічі дешевше.

Також ми писали, скільки повинен коштувати якісний міцний алкоголь, зокрема віскі, ром, джин, бренді, горілка тощо. На ціну впливає виробник, репутація бренду, маркування і дотримання стандартів.