В Сільпо продают фрукты по 5 099 грн за штуку — что происходит

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 16:20
Цены на фрукты в Сільпо — какой экзотический плод стоит более 5 000 грн (фото)
Фрукты в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

В одном из супермаркетов продают экзотический фрукт за бешеные деньги. Потребители могут купить продукт, потратив на один плод несколько тысяч гривен. Что интересно, это даже не самая большая цена в Украине, судя по ассортименту других онлайн-магазинов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какой фрукт придется отдать очень большую сумму.

Читайте также:

Дорогой фрукт в Сільпо

Посетители популярной сети супермаркетов могут удивиться ценнику на экзотический фрукт. Дуриан, известный своим неповторимым вкусом и ароматом, стоит в Сільпо 5 099 грн. Это цена одного неочищенного плода.

Дуріан у Сільпо
Стоимость одного дуриана в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Как известно, мякоть дуриана выделяет специфический запах, который многих отталкивает. Однако на вкус он совсем не противный: кому-то чувствуются легкие сырные нотки, кто-то вспоминает сочетание ванильного пудинга и карамели, а для кого-то фрукт насыщен чесночным ароматом.

Цена в Сільпо — даже не самая большая в Украине. Мы промониторили несколько онлайн-магазинов и нашли более дорогие предложения. В одном из интернет-маркетов плод стоит 5 600 грн, в другом — 7 500 грн. Очевидно, его покупают люди, которые стремятся попробовать что-то экзотическое.

Скидки на фрукты в Сільпо

По состоянию на субботу, 13 декабря, посетители Сільпо могут приобрести разнообразные фрукты с выгодными скидками. Украинцам предложили дешевле:

  • бананы для смузи и десертов — 4,50 грн вместо 6,65 грн (-32%);
  • виноград — 14,90 грн вместо 19,90 грн (-25%);
  • киви — 59,99 грн вместо 78,90 грн (-24%);
  • ананас — 172,93 грн вместо 218,90 грн (-21%);
  • апельсины — 11,12 грн вместо 13,90 грн (-20%);
  • яблоки — 4,29 грн вместо 5,30 грн (-19%);
  • помело — 7,05 грн вместо 8,50 грн (-17%).

Чуть меньшие скидки установлены на гранат — 12,67 грн вместо 14,90 грн (-15%), фейхоа — 31,06 грн вместо 34,90 грн (-11%), сливы — 17,01 грн вместо 18,90 грн (-10%), манго — 100,28 грн вместо 109 грн (-8%) и другие фрукты. Цены указаны либо за 100 г продукта, либо за штуку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в АТБ установили рождественско-новогодние скидки на множество продуктов питания, в частности алкогольные напитки, сладости, кофе, замороженные товары, колбасу и тому подобное. Украинцы могут купить их вдвое дешевле.

Также мы писали, сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь, в частности виски, ром, джин, бренди, водка и прочее. На цену влияет производитель, репутация бренда, маркировка и соблюдение стандартов.

фрукты покупки супермаркет цены на продукты Сильпо
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
