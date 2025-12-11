Зимняя поддержка 2025 — в каких магазинах уже принимают 1000 от государства

Человек держит 1000 гривен. Фото: УНИАН

С 11 декабря украинцы получили возможность рассчитываться за продукты украинского производства средствами государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек". Ограничение — нельзя покупать подакцизные товары.

О том, где украинцы могут потратить зимнюю тысячу на продукты, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Где можно купить продукты за зимнюю тысячу

Первыми такую опцию ввели сети Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Пока воспользоваться новой возможностью можно только офлайн — онлайн-покупки не поддерживаются. Также не доступны подакцизные товары, такие как алкоголь и табачные изделия.

"С сегодняшнего дня в более 1160 магазинах по всей Украине покупатели смогут приобрести продовольственные товары украинского производства за средства программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка". Мы последовательно расширяем инфраструктуру этих программ, чтобы как можно больше украинцев могли воспользоваться государственной помощью", — рассказал Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Минэкономики сообщит отдельно, когда к программе присоединятся другие ритейлеры.

На что еще можно потратить зимнюю тысячу

22 ноября Правительство изменило перечень товаров и услуг, которые можно оплачивать средствами с карты "Национальный кэшбек". В список добавили:

оплату коммунальных услуг;

печатную продукцию и книги;

услуги почтовых операторов;

покупку медикаментов и медизделий;

благотворительные взносы, в том числе на поддержку ВСУ;

продукты украинского производства (кроме подакцизных).

Подать заявку на получение 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря 2025 года через приложение "Дія" или в любом отделении Укрпочты. По состоянию на 11 декабря украинцы подали уже более 16 млн заявок.

Полученные средства нужно использовать до 30 июня 2026 года. При этом выплаты не начисляют людям, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что для части украинцев продлили срок использования средств по программе "Зимняя поддержка". Те, кто получает выплату через Укрпочту, могут потратить 1 000 грн до конца февраля 2026 года.

Также мы рассказывали, что украинцы продолжают подавать заявки на единоразовую помощь в 1000 грн, однако не все заявители получат деньги.