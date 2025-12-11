Видео
Главная Экономика Новые условия использования "Зимней поддержки" — что изменили

Новые условия использования "Зимней поддержки" — что изменили

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:05
Зимняя поддержка 2025 — кому из украинцев продлили срок использования денег
Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев изменили срок использования средств по государственной программе "Зимняя поддержка". Те граждане, которые оформили выплату через Укрпошту, смогут потратить 1 000 грн до конца февраля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора в Telegram.

Читайте также:

Когда использовать "Зимнюю поддержку"

Кабинет Министров продлил срок использования государственной финансовой помощи для украинцев, которые получат деньги по программе через Укрпошту. Речь идет о людях, которые самостоятельно подали заявку в отделении, а также тех, кому сумма начислится автоматически — пенсионерах и получателях социальных выплат.

Эти категории граждан смогут потратить 1 000 грн до конца февраля 2026 года, а не в течение декабря-января. До сих пор продолжается прием обращений от украинцев, оформить помощь можно в любом отделении Укрпошты до 24 декабря включительно. Надо лишь собрать документы, среди которых:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении на каждого ребенка (подают родители);
  • удостоверение личности опекуна и документ, подтверждающий назначение опекунства над получателем выплаты.

Пенсионеры и лица, которым выплачивают социальную помощь, автоматически приобщаются к программе "Зимняя поддержка". Им не нужно отдельно обращаться на почту или оформлять заявку в Дії.

На что потратить "Зимнюю поддержку"

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут сделать с финансовой помощью от государства. Сумму разрешено потратить на некоторые услуги Укрпошты и товары, продаваемые в отделениях оператора.

В частности можно заплатить за жилищно-коммунальные услуги, отправить/получить посылки, подписаться на украинские печатные издания (газеты и журналы), приобрести лекарства или другие товары отечественного производства. Плюс каждый желающий может задонатить 1 000 грн на поддержку ВСУ.

В то же время купить продукты питания в супермаркетах по состоянию на 11 декабря невозможно. Правительство работает над внедрением такой системы и в ближайшее время опубликует список магазинов.

Также в этом году отменили возможность заплатить "зимней тысячей" за интернет и мобильную связь, путешествия, транспорт, кинотеатры, театры, музеи, спортивные услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одинокие пенсионеры с выплатой до 9 444 грн и без трудоспособных родственников могут получить разовую помощь в размере 6 500 грн, воспользовавшись государственной программой "Зимняя поддержка".

Также мы писали, что деньги из "Зимней поддержки" можно потратить на продукты питания украинского производства, но только в отдельных торговых точках. Сумму нельзя снять наличными или оплатить ею топливо.

Укрпошта выплаты финансовая помощь деньги тысяча Зеленского
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
