Можно ли потратить зимнюю тысячу на продукты в супермаркете

Дата публикации 10 декабря 2025 18:15
Зимняя поддержка 2025 — можно ли купить продукты в супермаркете на 1000 грн от государства
Женщина покупает продукты в магазине. Фото: УНИАН

После старта программы "Зимняя поддержка" многие украинцы задумались, можно ли потратить предоставленную 1 000 гривен на продукты. Технически это возможно, но есть определенные ограничения.

О том, могут ли украинцы купить продукты на "зимнюю тысячу", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как можно использовать зимнюю тысячу

Средства начисляются на виртуальную карту, а возможность оплатить покупку зависит не от названия магазина, а от его MCC-кода — специального кода, который определяет тип торговой точки. Система пропускает только те операции, которые соответствуют перечню MCC-кодов, утвержденных постановлением Кабмина №1443.

Можно ли потратить зимнюю тысячу на продукты в супермаркете - фото 1
Перечень разрешенных MCC-кодов. Фото: Скриншот

Где можно потратить 1 000 гривен на продукты

Продукты входят в разрешенные категории. Оплата пройдет в магазинах с такими MCC-кодами:

  • 5411 — супермаркеты и бакалейные магазины;
  • 5499 — рынки, магазины со спец. ассортиментом, продажа полуфабрикатов, фирменных блюд, продажа с помощью торговых автоматов.

Однако есть еще одно важное условие — рассчитаться 1000 гривен зимней поддержки можно только за украинские товары. Даже в разрешенном магазине система не проведет оплату, если товар завезен из-за границы.

Также запрещено покупать топливо на АЗС и подакцизные товары, такие как алкоголь или табачные изделия. Снять деньги наличными тоже нельзя. Такой порядок гарантирует, что 1 000 гривен Зимней поддержки будет использована именно на необходимые украинские товары.

Можно ли купить продукты на Укрпочте

Да. В отделениях Укрпочты разрешено покупать украинские товары, в том числе продукты питания — крупы, консервы и тому подобное. Можно делать несколько оплат за один визит.

Ранее мы писали, что украинцы продолжают подавать заявки на участие в программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает разовую выплату в 1000 грн. Некоторые уже получили деньги, но поддержка доступна не всем.

Также мы рассказывали, что подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" можно через приложение Дія или в отделении Укрпочты. Части граждан деньги начислят автоматически, если они входят в соответствующие социальные категории.

выплаты продукты деньги помощь тысяча Зеленского
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
