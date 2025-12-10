Зимняя поддержка 2025 — можно ли купить продукты в супермаркете на 1000 грн от государства

Можно ли потратить зимнюю тысячу на продукты в супермаркете
После старта программы "Зимняя поддержка" многие украинцы задумались, можно ли потратить предоставленную 1 000 гривен на продукты. Технически это возможно, но есть определенные ограничения.
Как можно использовать зимнюю тысячу
Средства начисляются на виртуальную карту, а возможность оплатить покупку зависит не от названия магазина, а от его MCC-кода — специального кода, который определяет тип торговой точки. Система пропускает только те операции, которые соответствуют перечню MCC-кодов, утвержденных постановлением Кабмина №1443.
Где можно потратить 1 000 гривен на продукты
Продукты входят в разрешенные категории. Оплата пройдет в магазинах с такими MCC-кодами:
- 5411 — супермаркеты и бакалейные магазины;
- 5499 — рынки, магазины со спец. ассортиментом, продажа полуфабрикатов, фирменных блюд, продажа с помощью торговых автоматов.
Однако есть еще одно важное условие — рассчитаться 1000 гривен зимней поддержки можно только за украинские товары. Даже в разрешенном магазине система не проведет оплату, если товар завезен из-за границы.
Также запрещено покупать топливо на АЗС и подакцизные товары, такие как алкоголь или табачные изделия. Снять деньги наличными тоже нельзя. Такой порядок гарантирует, что 1 000 гривен Зимней поддержки будет использована именно на необходимые украинские товары.
Можно ли купить продукты на Укрпочте
Да. В отделениях Укрпочты разрешено покупать украинские товары, в том числе продукты питания — крупы, консервы и тому подобное. Можно делать несколько оплат за один визит.
