Вторая волна "Зимней поддержки" началась — кто в списке на выплаты

Человек держит 1000 гривен. Фото: УНИАН

В Украине продолжается реализация программы "Зимняя поддержка", благодаря которой миллионы граждан получат единовременную выплату в 1000 гривен. Подать заявку можно через приложение Дія или Укрпочту. Также часть украинцев получит выплату автоматически, если человек входит в социальный список.

О том, что с 1 декабря началась вторая волна выплат в рамках программы "Зимняя поддержка", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить деньги и сколько есть времени для обращения за выплатой

В рамках программы "Зимняя поддержка" уже 14 миллионов украинцев подали заявки на единовременную выплату в 1000 гривен. Из них:

11,4 миллиона человек обратились через приложение Дія, среди которых 2,9 миллиона заявок подано на детей; Более 700 тысяч человек оформили выплаты самостоятельно через Укрпочту; 1,8 миллиона человек из социального списка получат деньги автоматически, без подачи заявок.

Подать заявку на выплату можно до 24 декабря, до Рождества.

На что украинцы тратят зимнюю тысячу

Сегодня также стартует очередная волна выплат для тех, кто подал документы на второй день приема заявок. На сегодня уже 3,5 миллиона украинцев получили средства. Общая сумма выплат составляет 473 миллиона гривен.

Наибольшая часть средств используется на коммунальные услуги (80%). Также украинцы тратят деньги на:

лекарства;

книги;

пожертвования на поддержку Сил Обороны Украины.

Те, кто оформлял заявку через Укрпочту, начнут получать деньги с 6 декабря, в День Николая.

Ранее мы писали, что в этом году государство продолжило выплаты по 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Они помогают украинцам покрывать базовые расходы и уменьшают финансовую нагрузку в холодный период.

Также мы рассказывали, что подать заявку на выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря, а полученные средства можно потратить на товары, услуги, коммунальные платежи или благотворительность.