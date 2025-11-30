Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зимняя тысяча 2025 — удастся ли получить деньги наличными

Зимняя тысяча 2025 — удастся ли получить деньги наличными

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 09:50
Зимняя поддержка 2025 — есть ли способ получить 1000 грн наличными
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Государство снова запустило выплаты по 1000 гривен каждому гражданину в рамках программы "Зимняя поддержка". Эти деньги предназначены для помощи украинцам в холодный период — чтобы покрыть базовые потребности и уменьшить финансовую нагрузку зимой.

О том, можно ли получить зимнюю тысячу в наличной форме и как можно использовать эти деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На что можно потратить "зимнюю тысячу"

Главное требование программы остается таким же, как и в прошлом году: все средства должны использоваться на четко определенные нужды. Среди разрешенных категорий расходов:

  • медикаменты и медицинские изделия;
  • печатные издания и художественная или учебная литература;
  • благотворительные взносы, включая поддержку Вооруженных сил Украины;
  • услуги и покупки товаров украинского производства через Укрпочту;
  • продукты питания украинских производителей (кроме подакцизных товаров);
  • оплата коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Подать заявку на выплату можно до 24 декабря 2025 года, а потратить полученные средства разрешено до 30 июня 2026 года. Если человек не использует помощь до этого времени, она автоматически вернется в государственный бюджет.

Можно ли получить "зимнюю тысячу" наличными

Нет, получить эти деньги наличными невозможно. Программа предусматривает исключительно безналичное использование средств. Получить эту сумму "на руки" не получится ни в одном банке.

В прошлом году часть украинцев пыталась обойти правила. Сначала пополняли мобильный счет, а потом возвращали деньги с баланса в виде наличных. Из-за таких массовых злоупотреблений компания EasyPay UA была вынуждена заблокировать возможность возврата средств для абонентов Vodafone и Lifecell, а впоследствии — и для всех пользователей.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал в прошлом году СЕО компании Алексей Авраменко.

В этом году правительство сразу учло прошлый опыт. Министерство экономики обновило список разрешенных расходов в рамках программы "Национальный кэшбек", к которой относится и "зимняя тысяча". Пополнение мобильного счета полностью убрали из перечня, чтобы исключить превращение помощи в наличные.

Ранее мы писали, что украинцы могут подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" до 24 декабря и получить разовую помощь 1000 грн. Деньги разрешено тратить на нужные покупки, оплату услуг, коммунальных счетов или благотворительность.

Также мы рассказывали, что программа "Зимняя поддержка" на 2025-2026 годы уже вызывает большой интерес, и многие люди подают заявления. Однако часть граждан не может оформить помощь онлайн из-за того, что не имеют смартфона.

выплаты деньги финансы помощь тысяча Зеленского
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации