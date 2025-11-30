Зимняя поддержка 2025 — есть ли способ получить 1000 грн наличными

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Государство снова запустило выплаты по 1000 гривен каждому гражданину в рамках программы "Зимняя поддержка". Эти деньги предназначены для помощи украинцам в холодный период — чтобы покрыть базовые потребности и уменьшить финансовую нагрузку зимой.

О том, можно ли получить зимнюю тысячу в наличной форме и как можно использовать эти деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На что можно потратить "зимнюю тысячу"

Главное требование программы остается таким же, как и в прошлом году: все средства должны использоваться на четко определенные нужды. Среди разрешенных категорий расходов:

медикаменты и медицинские изделия;

печатные издания и художественная или учебная литература;

благотворительные взносы, включая поддержку Вооруженных сил Украины;

услуги и покупки товаров украинского производства через Укрпочту;

продукты питания украинских производителей (кроме подакцизных товаров);

оплата коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Подать заявку на выплату можно до 24 декабря 2025 года, а потратить полученные средства разрешено до 30 июня 2026 года. Если человек не использует помощь до этого времени, она автоматически вернется в государственный бюджет.

Можно ли получить "зимнюю тысячу" наличными

Нет, получить эти деньги наличными невозможно. Программа предусматривает исключительно безналичное использование средств. Получить эту сумму "на руки" не получится ни в одном банке.

В прошлом году часть украинцев пыталась обойти правила. Сначала пополняли мобильный счет, а потом возвращали деньги с баланса в виде наличных. Из-за таких массовых злоупотреблений компания EasyPay UA была вынуждена заблокировать возможность возврата средств для абонентов Vodafone и Lifecell, а впоследствии — и для всех пользователей.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом опорочить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал в прошлом году СЕО компании Алексей Авраменко.

В этом году правительство сразу учло прошлый опыт. Министерство экономики обновило список разрешенных расходов в рамках программы "Национальный кэшбек", к которой относится и "зимняя тысяча". Пополнение мобильного счета полностью убрали из перечня, чтобы исключить превращение помощи в наличные.

Ранее мы писали, что украинцы могут подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" до 24 декабря и получить разовую помощь 1000 грн. Деньги разрешено тратить на нужные покупки, оплату услуг, коммунальных счетов или благотворительность.

Также мы рассказывали, что программа "Зимняя поддержка" на 2025-2026 годы уже вызывает большой интерес, и многие люди подают заявления. Однако часть граждан не может оформить помощь онлайн из-за того, что не имеют смартфона.