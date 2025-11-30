Зимова підтримка 2025 — чи є спосіб отримати 1000 грн готівкою

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Держава знову запустила виплати по 1000 гривень кожному громадянину у межах програми "Зимова підтримка". Ці гроші призначені для допомоги українцям у холодний період — щоб покрити базові потреби та зменшити фінансове навантаження взимку.

Про те, чи можна отримати зимову тисячу у готівковій формі та як можна використати ці гроші у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

На що можна витратити "зимову тисячу"

Головна вимога програми залишається такою самою, як і торік: усі кошти мають використовуватися на чітко визначені потреби. Серед дозволених категорій витрат:

медикаменти та медичні вироби;

друковані видання та художня або навчальна література;

благодійні внески, включно з підтримкою Збройних Сил України;

послуги та покупки товарів українського виробництва через "Укрпошту";

харчові продукти українських виробників (крім підакцизних товарів);

оплата комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання та опалення.

Подати заявку на виплату можна до 24 грудня 2025 року, а витратити отримані кошти дозволено до 30 червня 2026 року. Якщо людина не використає допомогу до цього часу, вона автоматично повернеться до державного бюджету.

Чи можна отримати "зимову тисячу" готівкою

Ні, отримати ці гроші готівкою неможливо. Програма передбачає виключно безготівкове використання коштів. Отримати цю суму "на руки" не вийде в жодному банку.

Торік частина українців намагалася обійти правила. Спершу поповнювали мобільний рахунок, а потім повертали гроші з балансу у вигляді готівки. Через такі масові зловживання компанія EasyPay UA була змушена заблокувати можливість повернення коштів для абонентів Vodafone і Lifecell, а згодом — і для всіх користувачів.

"Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги", — написав торік СЕО компанії Олексій Авраменко.

Цього року уряд одразу врахував минулий досвід. Міністерство економіки оновило список дозволених витрат у межах програми "Національний кешбек", до якої належить і "зимова тисяча". Поповнення мобільного рахунку повністю прибрали з переліку, аби внеможливити перетворення допомоги на готівку.

Раніше ми писали, що українці можуть подати заявку на участь у програмі "Зимова підтримка" до 24 грудня й отримати разову допомогу 1000 грн. Гроші дозволено витрачати на потрібні покупки, оплату послуг, комунальних рахунків або благодійність.

Також ми розповідали, що програма "Зимова підтримка" на 2025–2026 роки вже викликає великий інтерес, і багато людей подають заяви. Однак частина громадян не може оформити допомогу онлайн через те, що не мають смартфона.