“Зимова підтримка” 2025 — де українці зможуть витратити 1000 грн від держави

“Зимова підтримка” 2025 — що можна купити за 1000 від держави
Українці до 24 грудня можуть подати заявку на участь у програмі "Зимова підтримка" і отримати одноразову виплату у розмірі 1000 грн. Кошти дозволено використовувати на широкий перелік товарів і послуг — від покупок у магазинах до сплати комуналки чи благодійності.
Про те, як українці можуть витратити цьогорічну 1000 гривень зимової підтримки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Як подати заявку і скільки часу є на використання коштів
Подання заявок триває до 24 грудня. Термін використання грошей залежить від способу оформлення:
- Через "Дію" — витрачати кошти можна до 30 червня. Гроші надходять на спецкартку "Національний кешбек".
- Через Укрпошту — використати допомогу можна одразу після отримання.
Як можна витратити 1000 грн через Укрпошту
Для отримувачів через Укрпошту доступні такі напрямки витрат:
- сплата комунальних платежів;
- благодійні внески на підтримку ЗСУ;
- оформлення передплати на газети та журнали;
- оплата поштових відправлень і послуг послуг;
- покупки українських товарів у відділеннях Укрпошти.
Якщо виплату оформлено через "Дію", дозволені всі перелічені категорії, а також інші покупки українського виробництва у магазинах, що підпадають під відповідні МСС-коди.
Які товари та послуги можна оплатити карткою
Відповідно до постанови Кабміну №1443, оплату можна проводити лише в торгових точках та для оплати послуг із такими МСС-кодами:
- 5912 — аптеки;
- 9402 — поштові послуги;
- 8398 — благодійні та соціальні організації;
- 5942, 5994 — магазини друкованої продукції;
- 5411 — супермаркети та продуктові магазини;
- 4900 — комунальні послуги (електрика, газ, опалення, вода);
- 5499 — ринки, магазини напівфабрикатів та готових страв, торгові автомати.
Оплата пройде лише в тому разі, якщо МСС-код продавця входить до дозволеного переліку. Якщо код не збігається — транзакцію буде відхилено.
Раніше ми писали, що в Україні з 15 листопада запрацювала програма "Зимова підтримка", що об’єднує понад десяток держініціатив. Допомогу цього року можуть отримати і дорослі, і діти.
Також ми розповідали, що вже в перші години після старту, на "Зимову підтримку" подали близько 500 тисяч заявок. Виплати надходять не миттєво — потрібен певний час на їх нарахування.
