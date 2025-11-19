“Зимова підтримка” 2025 — де українці зможуть витратити 1000 грн від держави

Чоловік тримає ліки. Фото: УНІАН

Українці до 24 грудня можуть подати заявку на участь у програмі "Зимова підтримка" і отримати одноразову виплату у розмірі 1000 грн. Кошти дозволено використовувати на широкий перелік товарів і послуг — від покупок у магазинах до сплати комуналки чи благодійності.

Про те, як українці можуть витратити цьогорічну 1000 гривень зимової підтримки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як подати заявку і скільки часу є на використання коштів

Подання заявок триває до 24 грудня. Термін використання грошей залежить від способу оформлення:

Через "Дію" — витрачати кошти можна до 30 червня. Гроші надходять на спецкартку "Національний кешбек". Через Укрпошту — використати допомогу можна одразу після отримання.

Як можна витратити 1000 грн через Укрпошту

Для отримувачів через Укрпошту доступні такі напрямки витрат:

сплата комунальних платежів;

благодійні внески на підтримку ЗСУ;

оформлення передплати на газети та журнали;

оплата поштових відправлень і послуг послуг;

покупки українських товарів у відділеннях Укрпошти.

Якщо виплату оформлено через "Дію", дозволені всі перелічені категорії, а також інші покупки українського виробництва у магазинах, що підпадають під відповідні МСС-коди.

Які товари та послуги можна оплатити карткою

Відповідно до постанови Кабміну №1443, оплату можна проводити лише в торгових точках та для оплати послуг із такими МСС-кодами:

5912 — аптеки;

9402 — поштові послуги;

8398 — благодійні та соціальні організації;

5942, 5994 — магазини друкованої продукції;

5411 — супермаркети та продуктові магазини;

4900 — комунальні послуги (електрика, газ, опалення, вода);

5499 — ринки, магазини напівфабрикатів та готових страв, торгові автомати.

Оплата пройде лише в тому разі, якщо МСС-код продавця входить до дозволеного переліку. Якщо код не збігається — транзакцію буде відхилено.

Раніше ми писали, що в Україні з 15 листопада запрацювала програма "Зимова підтримка", що об’єднує понад десяток держініціатив. Допомогу цього року можуть отримати і дорослі, і діти.

Також ми розповідали, що вже в перші години після старту, на "Зимову підтримку" подали близько 500 тисяч заявок. Виплати надходять не миттєво — потрібен певний час на їх нарахування.