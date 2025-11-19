Видео
"Зимняя поддержка" 2025 — что можно купить за 1000 от государства

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:12
обновлено: 11:54
"Зимняя поддержка" 2025 — где украинцы смогут потратить 1000 грн от государства
Мужчина держит лекарства. Фото: УНИАН

Украинцы до 24 декабря могут подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" и получить единовременную выплату в размере 1000 грн. Средства разрешено использовать на широкий перечень товаров и услуг — от покупок в магазинах до оплаты коммуналки или благотворительности.

О том, как украинцы могут потратить нынешнюю 1000 гривен зимней поддержки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как подать заявку и сколько времени есть на использование средств

Подача заявок продолжается до 24 декабря. Срок использования денег зависит от способа оформления:

  1. Через "Дію" — тратить средства можно до 30 июня. Деньги поступают на спецкарту "Национальный кэшбек".
  2. Через Укрпочту — использовать помощь можно сразу после получения.

Как можно потратить 1000 грн через Укрпочту

Для получателей через Укрпочту доступны следующие направления расходов:

  • оплата коммунальных платежей;
  • благотворительные взносы на поддержку ВСУ;
  • оформление подписки на газеты и журналы;
  • оплата почтовых отправлений и услуг услуг;
  • покупки украинских товаров в отделениях Укрпочты.

Если выплата оформлена через "Дію", разрешены все перечисленные категории, а также другие покупки украинского производства в магазинах, подпадающих под соответствующие МСС-коды.

Какие товары и услуги можно оплатить картой

Согласно постановлению Кабмина №1443, оплату можно проводить только в торговых точках и для оплаты услуг с такими МСС-кодами:

  • 5912 — аптеки;
  • 9402 — почтовые услуги;
  • 8398 — благотворительные и социальные организации;
  • 5942, 5994 — магазины печатной продукции;
  • 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;
  • 4900 — коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода);
  • 5499 — рынки, магазины полуфабрикатов и готовых блюд, торговые автоматы.

Оплата пройдет только в том случае, если МСС-код продавца входит в разрешенный перечень. Если код не совпадает — транзакция будет отклонена.

Ранее мы писали, что в Украине с 15 ноября заработала программа "Зимняя поддержка", объединяющая более десятка госинициатив. Помощь в этом году могут получить и взрослые, и дети.

Также мы рассказывали, что уже в первые часы после старта, на "Зимнюю поддержку" подали около 500 тысяч заявок. Выплаты поступают не мгновенно — нужно определенное время на их начисление.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
