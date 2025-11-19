"Зимняя поддержка" 2025 — где украинцы смогут потратить 1000 грн от государства

"Зимняя поддержка" 2025 — что можно купить за 1000 от государства
Украинцы до 24 декабря могут подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" и получить единовременную выплату в размере 1000 грн. Средства разрешено использовать на широкий перечень товаров и услуг — от покупок в магазинах до оплаты коммуналки или благотворительности.
О том, как украинцы могут потратить нынешнюю 1000 гривен зимней поддержки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Как подать заявку и сколько времени есть на использование средств
Подача заявок продолжается до 24 декабря. Срок использования денег зависит от способа оформления:
- Через "Дію" — тратить средства можно до 30 июня. Деньги поступают на спецкарту "Национальный кэшбек".
- Через Укрпочту — использовать помощь можно сразу после получения.
Как можно потратить 1000 грн через Укрпочту
Для получателей через Укрпочту доступны следующие направления расходов:
- оплата коммунальных платежей;
- благотворительные взносы на поддержку ВСУ;
- оформление подписки на газеты и журналы;
- оплата почтовых отправлений и услуг услуг;
- покупки украинских товаров в отделениях Укрпочты.
Если выплата оформлена через "Дію", разрешены все перечисленные категории, а также другие покупки украинского производства в магазинах, подпадающих под соответствующие МСС-коды.
Какие товары и услуги можно оплатить картой
Согласно постановлению Кабмина №1443, оплату можно проводить только в торговых точках и для оплаты услуг с такими МСС-кодами:
- 5912 — аптеки;
- 9402 — почтовые услуги;
- 8398 — благотворительные и социальные организации;
- 5942, 5994 — магазины печатной продукции;
- 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;
- 4900 — коммунальные услуги (электричество, газ, отопление, вода);
- 5499 — рынки, магазины полуфабрикатов и готовых блюд, торговые автоматы.
Оплата пройдет только в том случае, если МСС-код продавца входит в разрешенный перечень. Если код не совпадает — транзакция будет отклонена.
Ранее мы писали, что в Украине с 15 ноября заработала программа "Зимняя поддержка", объединяющая более десятка госинициатив. Помощь в этом году могут получить и взрослые, и дети.
Также мы рассказывали, что уже в первые часы после старта, на "Зимнюю поддержку" подали около 500 тысяч заявок. Выплаты поступают не мгновенно — нужно определенное время на их начисление.
