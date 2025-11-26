Відео
Головна Економіка Зимова тисяча 2025 — чи можна витратити на мобільний зв’язок

Зимова тисяча 2025 — чи можна витратити на мобільний зв’язок

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:10
Оновлено: 14:18
Зимова підтримка 2025 — чи зможуть українці поповнити мобільний телефон цього сезону
Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

Держава розпочала виплати по 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Ці гроші українці можуть використати для покриття базових потреб цієї зими.

Про те, як українці можуть використати 1000 грн від держави та чи можна цими грошима поповнити мобільний рахунок цього сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

На що українці можуть використати "зимову тисячу"

Подати заявку на виплату можна до 24 грудня, а використати кошти — до 30 червня 2026 року. Після цього невитрачені гроші автоматично повернуть державі.

Головна умова програми — чітке цільове використання коштів. Витратити їх можна лише безготівково та тільки в дозволених категоріях. Зняти гроші не вийде. Як і торік, тисячу гривень можна використати лише на першочергові потреби:

  • друкована продукція та книги;
  • купівля ліків і медичних виробів;
  • благодійність, зокрема підтримка ЗСУ;
  • послуги та покупки українських товарів в "Укрпошті";
  • продукти українського виробництва (крім підакцизних);
  • оплата комунальних послуг (газ, електроенергія, вода, тепло).

Чи можна поповнити мобільний рахунок "зимовою тисячею"

Багатьох отримувачів цікавить, чи можна, як і минулого року, поповнити мобільний рахунок. Проте Міністерство економіки оновило перелік дозволених послуг у межах програми "Національний кешбек", куди входить і ця виплата.

Після змін можливість поповнення мобільного балансу повністю прибрали. У міністерстві пояснили, що це потрібно для узгодження державних програм та збереження чіткої спрямованості виплат. Отже, тепер витратити зимову тисячу на мобільний зв’язок неможливо.

Раніше ми писали, що завдяки держпрограмі "Зимова підтримка" українці можуть отримати 1000 гривень. Ці кошти дозволено витратити на комунальні послуги, зокрема й оплату газу.

Також ми розповідали, що до 24 грудня кожен охочий може подати заявку на участь у програмі та отримати разову виплату 1000 грн. Гроші можна використати майже на: покупки в магазинах, оплату комуналки чи навіть благодійність.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
