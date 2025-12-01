Друга хвиля “Зимової підтримки” розпочалася — хто в списку на виплати

Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

В Україні продовжується реалізація програми "Зимова підтримка", завдяки якій мільйони громадян отримають одноразову виплату у 1000 гривень. Подати заявку можна через застосунок Дія або Укрпошту. Також частина українців отримає виплату автоматично, якщо людина входить до соціального списку.

Про те, що з 1 грудня розпочалася друга хвиля виплат в рамках програми "Зимова підтримка", повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Хто може отримати гроші та скільки є часу для звернення по виплату

В рамках програми "Зимова підтримка" вже 14 мільйонів українців подали заявки на одноразову виплату у 1000 гривень. З них:

11,4 мільйона людей звернулися через застосунок Дія, серед яких 2,9 мільйона заявок подано на дітей; Понад 700 тисяч осіб оформили виплати самостійно через Укрпошту; 1,8 мільйона осіб із соціального списку отримають гроші автоматично, без подання заявок.

Подати заявку на виплату можна до 24 грудня, до Різдва.

На що українці витрачають зимову тисячу

Сьогодні також стартує чергова хвиля виплат для тих, хто подав документи на другий день прийому заявок. На сьогодні вже 3,5 мільйона українців отримали кошти. Загальна сума виплат становить 473 мільйони гривень.

Найбільша частина коштів використовується на комунальні послуги (80%). Також українці витрачають гроші на:

ліки;

книги;

пожертви на підтримку Сил Оборони України.

Ті, хто оформлював заявку через Укрпошту, почнуть отримувати гроші з 6 грудня, у День Миколая.

Раніше ми писали, що цьогоріч держава продовжила виплати по 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка". Вони допомагають українцям покривати базові витрати та зменшують фінансове навантаження в холодний період.

Також ми розповідали, що подати заявку на виплати в рамках програми "Зимова підтримка" можна до 24 грудня, а отримані кошти можна витратити на товари, послуги, комунальні платежі або благодійність.