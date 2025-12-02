Видео
Главная Экономика "Зимняя поддержка" 2025 — кому не выплатят 1000 грн в этом году

"Зимняя поддержка" 2025 — кому не выплатят 1000 грн в этом году

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 08:00
"Зимняя тысяча" придет не всем — кто останется без денег в этом году
Человек держит 1000 грн. Фото: flickr/НБУ

Украинцы продолжают подавать заявки на участие в программе "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременное пособие в размере 1000 грн. Часть заявителей уже получила выплату, однако деньги доступны не всем.

О том, почему некоторые украинцы не смогут получить "зимнюю тысячу" в этом году, объяснили в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Кому не выплатят 1000 грн этой зимой

Помощь могут получить все граждане Украины — как взрослые, так и дети. В то же время есть исключения: выплата не начисляется тем, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях. Все остальные могут подать электронную заявку через приложение "Дія" до 24 декабря 2025 года.

Когда украинцам поступят деньги

В ведомстве отмечают, что сроки зачисления средств могут отличаться. Если заявка подавалась через "Укрпочту", деньги могут поступить позже — в декабре или даже в январе. Чтобы избежать задержек, важно выполнить технические требования:

  • обновить "Дію" до новой версии, чтобы избежать ошибок;
  • если заявку отклонили — повторить ее после обновления;
  • проверить наличие карты "Национальный кэшбек" и правильно ли она привязана к приложению.

Пенсионерам подавать заявку не нужно — выплаты происходят автоматически через "Укрпочту". Отделение посещать не придется: деньги зачислят на специальный счет, а об их поступлении сообщат через SMS. Воспользоваться ими можно в день получения пенсии или позже.

Министр социальной политики Денис Улютин предупредил, что, хотя первые заявители получали помощь в течение 10 дней, дальнейшие зачисления могут происходить с задержками. Полученные 1000 грн разрешено тратить на украинские продукты, медикаменты, оплату коммуналки, почтовых услуг, книги или на благотворительность.

Ранее мы писали, что государство снова предоставляет разовую помощь — 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Выплата призвана облегчить расходы украинцев в холодный сезон и помочь закрыть основные потребности.

Также мы рассказывали, что получить "зимнюю тысячу" можно через приложение Дія или в отделении Укрпочты. Тем, кто уже есть в социальном реестре, средства начислят автоматически.

