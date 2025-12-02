"Зимова тисяча" прийде не всім — хто залишиться без грошей цього року

Людина тримає 1000 грн. Фото: flickr/НБУ

Українці продовжують подавати заявки на участь у програмі "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Частина заявників уже отримала виплату, проте гроші доступні не всім.

Про те, чому деякі українці не зможуть отримати "зимову тисячу" цього року, пояснили в Міністерстві соціальної політики.

Кому не виплатять 1000 грн цієї зими

Допомогу можуть отримати всі громадяни України — як дорослі, так і діти. Водночас є винятки: виплата не нараховується тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях. Усі інші можуть подати електронну заявку через застосунок "Дія" до 24 грудня 2025 року.

Коли українцям надійдуть гроші

У відомстві зазначають, що строки зарахування коштів можуть різнитися. Якщо заявка подавалась через "Укрпошту", гроші можуть надійти пізніше — у грудні або навіть у січні. Щоб уникнути затримок, важливо виконати технічні вимоги:

оновити "Дію" до нової версії, щоб уникнути помилок;

якщо заявку відхилили — повторити її після оновлення;

перевірити наявність картки "Національний кешбек" та чи правильно вона прив’язана до застосунку.

Пенсіонерам подавати заявку не потрібно — виплати відбуваються автоматично через "Укрпошту". Відділення відвідувати не доведеться: гроші зарахують на спеціальний рахунок, а про їх надходження повідомлять через SMS. Скористатися ними можна в день отримання пенсії або пізніше.

Міністр соціальної політики Денис Улютін попередив, що, хоча перші заявники отримували допомогу протягом 10 днів, подальші зарахування можуть відбуватися із затримками. Отримані 1000 грн дозволено витрачати на українські продукти, медикаменти, оплату комуналки, поштових послуг, книжки або на благодійність.

