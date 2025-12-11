Зимова підтримка 2025 — кому з українців продовжили термін використання грошей

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Для деяких українців змінили термін використання коштів за державною програмою "Зимова підтримка". Ті громадяни, які оформили виплату через Укрпошту, зможуть витратити 1 000 грн до кінця лютого 2026 року.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Коли використати "Зимову підтримку"

Кабінет Міністрів продовжив термін використання державної фінансової допомоги для українців, які отримають кошти за програмою через Укрпошту. Йдеться про людей, які самостійно подали заявку у відділенні, а також тих, кому сума нарахується автоматично — пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Ці категорії громадян зможуть витратити 1 000 грн до кінця лютого 2026 року, а не протягом грудня-січня. Досі триває прийом звернень від українців, оформити допомогу можна в будь-якому відділенні Укрпошти до 24 грудня включно. Треба лише зібрати документи, серед яких:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження на кожну дитину (подають батьки);

посвідчення особи опікуна та документ, який підтверджує призначення опікунства над отримувачем виплати.

Пенсіонери та особи, яким виплачують соціальну допомогу, автоматично долучаються до програми "Зимова підтримка". Їм не потрібно окремо звертатися на пошту чи оформлювати заявку в Дії.

На що витратити "Зимову підтримку"

Раніше ми розповідали, що українці можуть зробити з фінансовою допомогою від держави. Суму дозволено витратити на деякі послуги Укрпошти і товари, що продаються у відділеннях оператора.

Зокрема можна заплатити за житлово-комунальні послуги, відправити/отримати посилки, передплатити українські друковані видання (газети і журнали), придбати ліки чи інші товари вітчизняного виробництва. Плюс кожен охочий може задонатити 1 000 грн на підтримку ЗСУ.

Водночас купити продукти харчування у супермаркетах станом на 11 грудня неможливо. Уряд працює над запровадженням такої системи і найближчим часом опублікує список магазинів.

Також цьогоріч скасували можливість заплатити "зимовою тисячею" за інтернет і мобільний зв’язок, подорожі, транспорт, кінотеатри, театри, музеї, спортивні послуги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, одинокі пенсіонери з виплатою до 9 444 грн і без працездатних родичів можуть отримати разову допомогу в розмірі 6 500 грн, скориставшись державною програмою "Зимова підтримка".

Також ми писали, що гроші з "Зимової підтримки" можна витратити на продукти харчування українського виробництва, але тільки в торгових окремих точках. Суму не можна зняти готівкою чи оплатити нею пальне.