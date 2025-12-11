Зимова підтримка 2025 — в яких магазинах вже приймають 1000 від держави

Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

З 11 грудня українці отримали можливість розраховуватися за продукти українського виробництва коштами державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Обмеження — не можна купувати підакцизні товари.

Про те, де українці можуть витратити зимову тисячу на продукти, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Де можна купити продукти за зимову тисячу

Першими таку опцію запровадили мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Поки що скористатися новою можливістю можна лише офлайн — онлайн-покупки не підтримуються. Також не доступні підакцизні товари, такі як алкоголь та тютюнові вироби.

"Відсьогодні у понад 1160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва за кошти програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка". Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців могли скористатися державною допомогою", — розповів Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Мінекономіки повідомить окремо, коли до програми приєднаються інші рітейлери.

На що ще можна витратити зимову тисячу

22 листопада Уряд змінив перелік товарів та послуг, які можна оплачувати коштами з картки "Національний кешбек". До списку додали:

оплату комунальних послуг;

друковану продукцію та книги;

послуги поштових операторів;

купівлю медикаментів і медвиробів;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти українського виробництва (крім підакцизних).

Подати заявку на отримання 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка" можна до 24 грудня 2025 року через застосунок "Дія" або у будь-якому відділенні Укрпошти. Станом на 11 грудня українці подали вже понад 16 млн заявок.

Отримані кошти за потрібно використати до 30 червня 2026 року. При цьому виплати не нараховують людям, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми писали, що для частини українців продовжили строк використання коштів за програмою "Зимова підтримка". Ті, хто отримує виплату через Укрпошту, можуть витратити 1 000 грн до кінця лютого 2026 року.

Також ми розповідали, що українці й надалі подають заявки на одноразову допомогу в 1000 грн, проте не всі заявники отримають гроші.