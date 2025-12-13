В АТБ переписали цены на множество продуктов — что отдают со скидками к праздникам

Праздничные цены в АТБ — какие продукты отдают со скидками до 50%
Чтобы сэкономить семейный бюджет, украинцы стараются покупать продукты со скидками. Супермаркеты регулярно устанавливают выгодные акционные предложения на множество товаров в ассортименте. Необходимо лишь следить за обновлениями, дабы успеть забрать домой любимые позиции дешевле.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ со скидкой до 50%.
Выгодные скидки в АТБ
С приближением рождественско-новогодних праздников украинские супермаркеты переписывают цены на товары, чтобы стимулировать продажи. Они вводят сезонные акции, отдавая продукты гораздо дешевле.
Потребителям необходимо пользоваться возможностью и заранее покупать востребованные позиции в ассортименте, которые быстро не испортятся и без проблем дождутся праздничного стола. Речь идет об алкогольных напитках, сладостях, замороженном мясе и рыбе, красной икре, разнообразных соусах и т.д.
По состоянию на субботу, 13 декабря, посетители АТБ могут приобрести такие востребованные товары со скидками до 50%:
- игристое вино — 279 грн вместо 559 грн (-50%);
- чай — 64,50 грн вместо 117,30 грн (-45%);
- мороженое 0,5 кг — 78,90 грн вместо 144,90 грн (-45%);
- конфеты — 289,90 грн вместо 523 грн (-44%);
- кофе молотый — 179,90 грн вместо 306,90 грн (-41%);
- креветки варено-мороженые — 154,90 грн вместо 260,90 грн (-40%);
- колбаса — 355,89 грн/кг вместо 593,89 грн (-40%);
- сыр мягкий с плесенью — 60,50 грн вместо 100,90 грн (-40%);
- пельмени с телятиной и курицей — 74,90 грн вместо 126,50 грн (-40%);
- грибы маринованные — 83,90 грн вместо 139,90 грн (-40%).
Сколько должен стоить качественный алкоголь
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, сколько должны стоить качественные крепкие алкогольные напитки в Украине. Супермаркеты предлагают скидки на спиртное по случаю рождественско-новогодних праздников, однако не помешает выяснить, какие цены считаются приемлемыми.
Для виски нужно рассматривать средний диапазон 500-800 грн за бутылку 0,7 л. Далее суммы варьируются в зависимости от возраста, способа выдержки и бренда. Зато ром должен стоить в пределах 400-600 грн, если меньше — перед вами дешевый "спиртовой напиток на основе рома".
"Для коньяка и бренди важное значение имеет маркировка: стандарт качества, выдержка, честное происхождение, акцизная марка. На это обязательно нужно обращать внимание", — отметила эксперт.
Эти напитки надо продавать от 300-500 грн за бутылку 0,5 л. Джин менее распространен в Украине, однако средняя цена качественного продукта колеблется в диапазоне 400-600 грн за 0,7 л. Наконец, водку не следует покупать, если ее стоимость меньше 120-160 грн за бутылку 0,5 л.
