В АТБ переписали цены на множество продуктов — что отдают со скидками к праздникам

Чтобы сэкономить семейный бюджет, украинцы стараются покупать продукты со скидками. Супермаркеты регулярно устанавливают выгодные акционные предложения на множество товаров в ассортименте. Необходимо лишь следить за обновлениями, дабы успеть забрать домой любимые позиции дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ со скидкой до 50%.

Выгодные скидки в АТБ

С приближением рождественско-новогодних праздников украинские супермаркеты переписывают цены на товары, чтобы стимулировать продажи. Они вводят сезонные акции, отдавая продукты гораздо дешевле.

Потребителям необходимо пользоваться возможностью и заранее покупать востребованные позиции в ассортименте, которые быстро не испортятся и без проблем дождутся праздничного стола. Речь идет об алкогольных напитках, сладостях, замороженном мясе и рыбе, красной икре, разнообразных соусах и т.д.

По состоянию на субботу, 13 декабря, посетители АТБ могут приобрести такие востребованные товары со скидками до 50%:

игристое вино — 279 грн вместо 559 грн (-50%);

чай — 64,50 грн вместо 117,30 грн (-45%);

мороженое 0,5 кг — 78,90 грн вместо 144,90 грн (-45%);

конфеты — 289,90 грн вместо 523 грн (-44%);

кофе молотый — 179,90 грн вместо 306,90 грн (-41%);

креветки варено-мороженые — 154,90 грн вместо 260,90 грн (-40%);

колбаса — 355,89 грн/кг вместо 593,89 грн (-40%);

сыр мягкий с плесенью — 60,50 грн вместо 100,90 грн (-40%);

пельмени с телятиной и курицей — 74,90 грн вместо 126,50 грн (-40%);

грибы маринованные — 83,90 грн вместо 139,90 грн (-40%).

Сколько должен стоить качественный алкоголь

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, сколько должны стоить качественные крепкие алкогольные напитки в Украине. Супермаркеты предлагают скидки на спиртное по случаю рождественско-новогодних праздников, однако не помешает выяснить, какие цены считаются приемлемыми.

Для виски нужно рассматривать средний диапазон 500-800 грн за бутылку 0,7 л. Далее суммы варьируются в зависимости от возраста, способа выдержки и бренда. Зато ром должен стоить в пределах 400-600 грн, если меньше — перед вами дешевый "спиртовой напиток на основе рома".

"Для коньяка и бренди важное значение имеет маркировка: стандарт качества, выдержка, честное происхождение, акцизная марка. На это обязательно нужно обращать внимание", — отметила эксперт.

Эти напитки надо продавать от 300-500 грн за бутылку 0,5 л. Джин менее распространен в Украине, однако средняя цена качественного продукта колеблется в диапазоне 400-600 грн за 0,7 л. Наконец, водку не следует покупать, если ее стоимость меньше 120-160 грн за бутылку 0,5 л.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать молоко, масло, сыр и другие молочные продукты. Уже с января 2026 года, когда спадет рождественско-новогодний ажиотаж, товары в супермаркетах вырастут в цене ориентировочно на 7-10%.

Также мы писали, могут ли подорожать продукты питания из-за отключения света. Эксперты убеждены, что резкого скачка стоимости в магазинах не будет, однако не исключены точечные росты цен.