Цены на молочную продукцию пойдут вверх — что именно подорожает в январе 2026

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты питания в ближайшее время. После рождественско-новогодних праздников, когда спрос на товары откатится до стандартного уровня, а большинство сезонных скидок нивелируются, супермаркеты могут переписать стоимость молока, масла и других продуктов из этой группы.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на молочные продукты в январе 2026 года.

Какие продукты могут подорожать

Молоко, масло, кисломолочные изделия — эти позиции в ассортименте супермаркетов планомерно дорожали в течение текущего года. За последние 12 месяцев они выросли в цене ориентировочно на 15-25%. Восходящая тенденция не планирует останавливаться в ближайшее время — в январе потребителям стоит готовиться к очередному обновлению.

"Особенно это касается сливочного масла, кисломолочных изделий и продукции, которая требует хранения или переработки. Соответственно, прогнозируемый рост цен произойдет на уровне 7-10%", — констатировал экономист.

Он добавил, что подорожания не избежать ввиду роста расходов: корм для скота, логистика, топливо, энергоносители — эти факторы прямо влияют на формирование цен. Плюс из-за отключения света приходится закупать генераторы и бензин, ведь без холодильников молочные продукты быстро портятся.

Минимальные цены на молоко в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки молока жирностью 2,6% находилась на уровне 56,98 грн (на 11 декабря 2025 года). Конечно, в супермаркетах показатели могут отличаться. Мы промониторили интернет-магазины различных популярных продуктовых сетей и узнали, сколько минимально нужно заплатить потребителям за 900 мл молока:

Сільпо — 33,99 грн (2,6%);

Новус — 37,79 грн (2,6%);

Фора — 38,90 грн (2,6%);

Ашан — 39,40 грн (2,6%);

АТБ — 39,60 грн (1,5%);

Варус — 41,30 грн (2,5%);

Метро — 41,90 грн (2,5%);

МегаМаркет — 46,60 грн (1,6%).

Как видно, минимальная цена находится на уровне 33,99 грн за упаковку объемом 900 мл. Иногда посетители супермаркетов могут сэкономить немного денег, отслеживая актуальные скидки. Однако акционные предложения не способны нивелировать влияние инфляции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые продукты нельзя хранить во время блэкаута, когда холодильники долго не работают. Быстро портятся мясо и молоко, готовые блюда, салаты с майонезом или другой заправкой и тому подобное.

