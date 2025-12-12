Ціни на молочну продукцію підуть вгору — що саме подорожчає у січні 2026

Молоко в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто готуватися до зростання цін на продукти харчування найближчим часом. Після різдвяно-новорічних свят, коли попит на товари відкотиться до стандартного рівня, а більшість сезонних знижок нівелюються, супермаркети можуть переписати вартість молока, масла та інших продуктів з цієї групи.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на молочні продукти в січні 2026 року.

Які продукти можуть подорожчати

Молоко, масло, кисломолочні вироби — ці позиції в асортименті супермаркетів планомірно дорожчали протягом поточного року. За останні 12 місяців вони виросли в ціні орієнтовно на 15-25%. Висхідна тенденція не планує зупинятися найближчим часом — у січні споживачам варто готуватися до чергового оновлення.

"Особливо це стосується вершкового масла, кисломолочних виробів та продукції, яка потребує зберігання або переробки. Відповідно, прогнозоване зростання цін відбудеться на рівні 7-10%", — констатував економіст.

Він додав, що дорожчання не уникнути з огляду на зростання витрат: корм для худоби, логістика, пальне, енергоносії — ці фактори прямо впливають на формування цін. Плюс через відключення світла доводиться закуповувати генератори і бензин, адже без холодильників молочні продукти швидко псуються.

Мінімальні ціни на молоко в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки молока жирністю 2,6% перебувала на рівні 56,98 грн (станом на 11 грудня 2025 року). Звісно, в супермаркетах показники можуть відрізнятися. Ми промоніторили інтернет-магазини різних популярних продуктових мереж і дізналися, скільки мінімально потрібно заплатити споживачам за 900 мл молока:

Сільпо — 33,99 грн (2,6%);

Новус — 37,79 грн (2,6%);

Фора — 38,90 грн (2,6%);

Ашан — 39,40 грн (2,6%);

АТБ — 39,60 грн (1,5%);

Варус — 41,30 грн (2,5%);

Метро — 41,90 грн (2,5%);

МегаМаркет — 46,60 грн (1,6%).

Як видно, мінімальна ціна перебуває на рівні 33,99 грн за упаковку об’ємом 900 мл. Інколи відвідувачі супермаркетів можуть заощадити трохи коштів, відстежуючи актуальні знижки. Однак акційні пропозиції не здатні нівелювати вплив інфляції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі продукти не можна зберігати під час блекауту, коли холодильники довго не працюють. Швидко псуються м'ясо і молоко, готові страви, салати з майонезом чи іншою заправкою тощо.

