Чорний список продуктів на випадок блекауту — що не можна зберігати без світла

Через тривалі відключення електроенергії українці знову формують резервні харчові набори. Однак не всі продукти підходять для зберігання без холодильника чи контролю температури.

Новини.LIVE з'ясовували, який саме запас може не лише зіпсуватися, а й становити реальну загрозу для здоров’я.

Одними з продуктів, що псуються найшвидше, є м'ясо, риба, молочні продукти, ковбаси та салати, розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька. За її словами, саме продукти, які не можуть "пережити" блекаути, найчастіше є причиною харчових отруєнь у людей.

Експертка склала перелік небезпечних продуктів при довготривалих відключеннях світла.

Свіже м’ясо та риба

Швидко псуються без холодильника — інколи протягом 2-4 годин.

Створюють високий ризик розмноження сальмонели, кишкової палички та інших бактерій.

Можуть спричинити важкі харчові отруєння навіть при мінімальному відхиленні температури зберігання.

Молочні продукти (молоко, йогурти, сир, м’які сири)

Дуже чутливі до температурних коливань.

За кілька годин без охолодження можуть накопичувати токсини, які не знищуються навіть при кип’ятінні.

Значний ризик ботулізму в м’яких сирах та ферментованих продуктах, якщо порушено умови зберігання.

Ковбаси та м’ясні делікатеси

Більшість ковбас має короткий термін придатності та потребує постійного охолодження.

Копченості також псуються при теплому зберіганні, набувають слизу й неприємного запаху.

Ризик токсикоінфекцій при споживанні продукту "на межі", тобто, у того, якого вже майже вийшов строк реалізації.

Напівфабрикати та готові страви

"До групи ризику належать: пельмені, вареники, котлети, готові салати, гарніри, супи. Якщо говорити про пельмені, то нагадаю, що вони призначені виключно для зберігання у морозильних камерах. Відтанувши, продукти моментально запускають бактеріальний ріст. Повторне заморожування робить їх ще небезпечнішими", — зазначила Бистрицька.

Домашні консерви з м’яса, риби або овочів

За словами товарознавиці, це особливо небезпечна категорія продуктів при тривалих відключеннях електроенергії.

"Якщо стерилізація була проведена неправильно, то ризик ботулізму зростає в рази. Крім того, при стрибках температури банки можуть "бомбажити" або втрачати герметичність. Також відсутність професійного контролю якості робить домашні заготовки менш передбачуваними", — додала вона.

Майонез, соуси та кремові вироби

Основа з яєць і молочних компонентів швидко псується без охолодження.

При відключенні холодильника утворюються токсини, які не знешкоджуються термічною обробкою.

Кремові торти та тістечка становлять особливий ризик через поєднання цукру, молока та тепла.

Продукти у пошкодженій або здутій упаковці

"Пошкоджена або здута упаковка — це найголовніша ознака розмноження бактерій або порушення герметичності. Також це є свідченням високого ризику токсинів, зокрема ботулотоксину. І найголовніше: в умовах блекауту такі продукти неможливо зберігати без ризику подальшого їх псування", — підкреслила товарознавець.

Солодощі з начинками на основі молока або вершків

До групи ризику, за її словами, входять тістечка, сирники, десерти з кремом, заварні вироби.

Експертка підкреслила, що ці продукти псуються значно швидше, ніж сухі чи шоколадні солодощі. Також вони здатні викликати гострі розлади травлення вже через 2-3 години без охолодження.

Салати з майонезом, яйцем, рибою або куркою

Багатокомпонентні страви швидко накопичують бактерії.

Навіть один зіпсований інгредієнт робить увесь салат небезпечним.

У теплі ризики харчових отруєнь зростають у рази.

Продукти, що потребують суворої температурної стабільності

"Це деякі види шоколаду з начинкою, плавлені сири, десерти, вершкове масло. Вони небезпечні, бо під час нагрівання вони розшаровуються, тануть, змінюють структуру, і можуть спричинити токсикоінфекцію через розвиток мікроорганізмів при неправильному зберіганні", — підкреслила Бистрицька.

Що обрати замість цих продуктів

Для формування безпечного запасу на випадок блекауту, за її словами, варто віддавати перевагу:

крупам, макаронним виробам, консервації заводського виробництва;

сухому печиву, горіхам, сухофруктам;

тушкованці, паштетам у бляшаних банках;

безпечним довготривалим продуктам: сухому молоку, згущеному молоку, батончикам;

питній воді в заводській тарі.

За словами експертки, ці продукти не потребують охолодження та залишаються безпечними для вживання навіть при коливаннях температури.

