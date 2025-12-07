Черный список продуктов на случай блэкаута — что нельзя хранить без света

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Из-за длительных отключений электроэнергии украинцы снова формируют резервные пищевые наборы. Однако не все продукты подходят для хранения без холодильника или контроля температуры.

Новини.LIVE выясняли, какой именно запас может не только испортиться, но и представлять реальную угрозу для здоровья.

Одними из продуктов, которые портятся быстрее всего, являются мясо, рыба, молочные продукты, колбасы и салаты, рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая. По ее словам, именно продукты, которые не могут "пережить" блэкауты, чаще всего являются причиной пищевых отравлений у людей.

Эксперт составила перечень опасных продуктов при длительных отключениях света.

Свежее мясо и рыба

Быстро портятся без холодильника — иногда в течение 2-4 часов.

Создают высокий риск размножения сальмонеллы, кишечной палочки и других бактерий.

Могут вызвать тяжелые пищевые отравления даже при минимальном отклонении температуры хранения.

Молочные продукты (молоко, йогурты, сыр, мягкие сыры)

Очень чувствительны к температурным колебаниям.

За несколько часов без охлаждения могут накапливать токсины, которые не уничтожаются даже при кипячении.

Значительный риск ботулизма в мягких сырах и ферментированных продуктах, если нарушены условия хранения.

Колбасы и мясные деликатесы

Большинство колбас имеет короткий срок годности и требует постоянного охлаждения.

Копчености также портятся при теплом хранении, приобретают слизь и неприятный запах.

Риск токсикоинфекций при потреблении продукта "на грани", то есть, у того, у которого уже почти вышел срок реализации.

Полуфабрикаты и готовые блюда

"К группе риска относятся: пельмени, вареники, котлеты, готовые салаты, гарниры, супы. Если говорить о пельменях, то напомню, что они предназначены исключительно для хранения в морозильных камерах. Оттаяв, продукты моментально запускают бактериальный рост. Повторное замораживание делает их еще более опасными", — отметила Быстрицкая.

Домашние консервы из мяса, рыбы или овощей

По словам товароведа, это особенно опасная категория продуктов при длительных отключениях электроэнергии.

"Если стерилизация была проведена неправильно, то риск ботулизма возрастает в разы. Кроме того, при скачках температуры банки могут "бомбажить" или терять герметичность. Также отсутствие профессионального контроля качества делает домашние заготовки менее предсказуемыми", — добавила она.

Майонез, соусы и кремовые изделия

Основа из яиц и молочных компонентов быстро портится без охлаждения.

При отключении холодильника образуются токсины, которые не обезвреживаются термической обработкой.

Кремовые торты и пирожные представляют особый риск из-за сочетания сахара, молока и тепла.

Продукты в поврежденной или вздутой упаковке

"Поврежденная или вздутая упаковка — это самый главный признак размножения бактерий или нарушения герметичности. Также это является свидетельством высокого риска токсинов, в частности ботулотоксина. И самое главное: в условиях блэкаута такие продукты невозможно хранить без риска дальнейшей их порчи", — подчеркнула товаровед.

Сладости с начинками на основе молока или сливок

В группу риска, по ее словам, входят пирожные, сырники, десерты с кремом, заварные изделия.

Эксперт подчеркнула, что эти продукты портятся значительно быстрее, чем сухие или шоколадные сладости. Также они способны вызвать острые расстройства пищеварения уже через 2-3 часа без охлаждения.

Салаты с майонезом, яйцом, рыбой или курицей

Многокомпонентные блюда быстро накапливают бактерии.

Даже один испорченный ингредиент делает весь салат опасным.

В тепле риски пищевых отравлений возрастают в разы.

Продукты, требующие строгой температурной стабильности

"Это некоторые виды шоколада с начинкой, плавленые сыры, десерты, сливочное масло. Они опасны, потому что при нагревании они расслаиваются, тают, меняют структуру, и могут вызвать токсикоинфекцию из-за развития микроорганизмов при неправильном хранении", — подчеркнула Быстрицкая.

Что выбрать вместо этих продуктов

Для формирования безопасного запаса на случай блэкаута, по ее словам, стоит отдавать предпочтение:

крупам, макаронным изделиям, консервации заводского производства;

сухому печенью, орехам, сухофруктам;

тушенке, паштетам в жестяных банках;

безопасным долговременным продуктам: сухому молоку, сгущенному молоку, батончикам;

питьевой воде в заводской таре.

По словам эксперта, эти продукты не требуют охлаждения и остаются безопасными для употребления даже при колебаниях температуры.

