Цены на колбасу в Украине — сколько должен стоить качественный продукт в разных сегментах

Накануне праздников и в условиях постоянных колебаний цен украинцы все чаще задумываются, как выбрать качественную колбасу и сколько она на самом деле должна стоить. Новини.LIVE разбирались, от чего зависит цена на этот продукт, и почему одни колбасы считаются бюджетным вариантом, а другие — премиальным.

В целом на стоимость продукта в значительной степени влияет количество мясного сырья, способ производства и наличие дополнительных ингредиентов, рассказала Новини.LIVE технолог Наталья Свириденко.

Она отметила, что цена на колбасу в Украине варьируется в зависимости от ее вида, категории и состава:

Вареные колбасы (категории В и С): от 130 до 200 грн/кг. В этом сегменте, по ее словам, часто используется значительная доля дополнительных ингредиентов, в частности крахмала или растительных белков.

Вареные колбасы категории А: от 220 до 320 грн/кг. В составе больше мясного сырья, меньше связующих компонентов.

Полукопченые и варено-копченые колбасы: 280-450 грн/кг. Стоимость растет благодаря технологии копчения и использованию больших долей мяса.

Сырокопченые колбасы премиального сегмента: 550-900 грн/кг и дороже. Это продукты с максимальным содержанием мяса, натуральными специями и длительным временем созревания.

"В среднем качественная колбаса, изготовленная из натурального сырья, не может стоить дешевле 200-250 грн за килограмм, ведь более низкая цена обычно означает экономию на мясе и замену его более доступными компонентами", — подчеркнула Свириденко.

На что обращать внимание в составе

Чтобы избежать некачественного продукта, технолог посоветовала прежде всего внимательно читать этикетку. Именно она дает представление о реальном качестве колбасы.

1. Содержание мяса

"В вареных колбасах категории А мясного сырья должно быть больше всего — именно такой продукт считается качественным. Если на первом месте в составе указано "свинина" или "говядина", это хорошо. Если же первые пункты: шкурка, крахмал, протеиновый изолят, соевый белок, то это колбаса, мягко говоря, очень бюджетного сегмента", — отметила эксперт.

2. Отсутствие или минимальное количество растительных белков

Технолог отметила, что соя или другие растительные белки не опасны, однако их большое количество означает, что мясо частично заменили более дешевыми компонентами.

3. Нитрит натрия

Эта добавка используется в большинстве колбас как консервант и для стабильности цвета.

"Ее присутствие допустимо, но количество должно соответствовать государственным нормам. Если на упаковке указано "без нитритов" — это дополнительное преимущество, хотя такая колбаса будет дороже", — добавила она.

4. Жирность и соотношение мяса

Для качественных копченых колбас, по словам Свириденко, естественной является доля жира 20-30%. Если же жирности слишком мало или слишком много, это может влиять на вкус и качество продукта.

5. Способ копчения

"Натуральное копчение обычно указывают отдельно. Если написано "коптильно-ароматические вещества", это означает использование жидкого дыма. Это не нарушение, но продукт, как правило, дешевле", — подчеркнула технолог.

6. Дата изготовления и срок годности

Чем дольше срок хранения, тем, по словам эксперта, выше вероятность использования консервантов или стабилизаторов. Особенно это касается вареных колбас.

Как понять, что колбаса действительно качественная

Технолог дала несколько советов, как можно отличить качественный продукт от некачественного:

текстура равномерная, без больших пустот или кусков льда;

цвет естественный — розовый или более темный, в зависимости от вида, но не ярко-красный;

запах должен быть мясным, без посторонних нот;

этикетка содержит конкретный перечень ингредиентов, а не обобщенные формулировки.

Качественная колбаса не может быть слишком дешевой, поскольку мясо — основной и самый дорогой ингредиент.

Эксперт отмечает, что выбирая продукт, стоит ориентироваться не только на цену, но и на состав, способ производства и репутацию производителя. Именно эти факторы определяют реальное качество колбасы и ее безопасность для потребителя.

