Качественное красное и белое вино — сколько должна стоить бутылка в Украине

Алкоголь в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине довольно развит винный рынок, хотя далеко не каждый гражданин знает, сколько на самом деле должен стоить качественный белый или красный напиток. Большие цены на продукты не обязательно означают премиальность, зато потребители часто могут переплачивать за них.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Какая стоимость качественного импортного вина

Ключевыми поставщиками вина в Украину являются Италия, Франция, Испания, Грузия и Чили. В супермаркетах потребители могут увидеть товары на разный кошелек — от 100 грн за бутылку. Возникает вопрос, может ли качественный импортный напиток столько стоить? Если нет, то какая ценовая категория свидетельствует о натуральности?

"Качественное красное или белое импортное вино стоит от 250 до 600 грн за 0,75 л. Это средняя категория. Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1200 грн и более за бутылку", — констатировала эксперт.

Соотношение качества вина к цене зависит от нескольких факторов, прямо влияющих на финансовые показатели. Сумма в магазинах появляется после учета себестоимости производства, в частности расходов на виноград, сбор, ферментацию, выдержку, логистику, таможенные сборы, налоги, наценки импортеров и ритейлеров, маркетинг, бренд, упаковку и пр.

Традиционно красный напиток стоит дороже, чем белый, особенно выдержанный и импортированный из регионов, имеющих весомую репутацию (Италия или Франция). Белое вино часто поставляют из стран "нового мира", например, Чили.

Подорожают ли вина в декабре

Ранее мы рассказывали, что ближе к рождественско-новогодним праздникам растет спрос на продукты питания и алкогольные напитки, поскольку без этого не обходится угощение. Поэтому декабрь — традиционно период удорожания многих товаров, особенно востребованных на праздничном столе.

Вырастут ли цены на алкоголь в декабре 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Лилия Быстрицкая отметила, что в 2025-м цены на вина в Украине выросли примерно на 8%. Однако существенных изменений в течение последнего месяца года гражданам ожидать не стоит. Игристое вино (шампанское) может подорожать в период активных празднований, но разница будет небольшой.

