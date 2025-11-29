Оливковое масло за 200 грн — эксперт объяснил, когда не стоит покупать

Что не так с оливковым маслом за 200 грн — эксперт дал объяснение
По случаю Черной пятницы в супермаркетах и магазинах установили выгодные скидки на продукты питания/непродовольственные товары. В этот период важно не запутаться, какая позиция подешевела, а какая всегда стоила недорого. В вопросе выбора качественного оливкового масла это очень важно.
Что не так с дешевым оливковым маслом
Представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Насте Рейн, что одна из лучших категорий оливкового масла — Extra Virgin Olive Oil. Этот продукт так называемого первого холодного отжима получают механическим способом, не используя химическую обработку.
Цена изделия немаленькая. Если промониторить предложения в украинских супермаркетах, то можно увидеть большой диапазон стоимости оливкового масла — от 170 грн за литр до около 500 гривен за 500 мл. Если ориентироваться на качество, то стандартом цены является уровень 250-500 грн и больше в зависимости от бренда, происхождения, объема и сертификации.
"Более дешевые варианты, меньше 200-250 грн за литр, могут быть менее премиальными или не соответствовать в полной мере характеристикам Extra Virgin. Если вам предлагают оливковое масло по цене до 200 грн, даже со скидкой — такие предложения стоит тщательно проверять", — констатировал Олег Трубинец.
Он добавил, что на конечную стоимость продукта влияет не только категория. К этому добавляется страна происхождения (импорт из Италии, Греции, Испании и т.д.), вид тары (бутылка из темного стекла или металлический контейнер), сертификация, бренд и маркетинг.
Самое дешевое оливковое масло
Мы промониторили онлайн-магазины различных известных сетей супермаркетов и выяснили, какие позиции в ассортименте самые дешевые:
- АТБ — 176,90 грн (250 мл, Extra Virgin);
- Сільпо — 164 грн (250 мл, Pure);
- Варус — 169,90 грн (250 мл, Extra Virgin);
- Новус — 269 грн (200 мл, Extra Virgin);
- Ашан — 224 грн (250 мл, Extra Virgin);
- Метро — 263 грн (1 л, Pomace Oil);
- Фора — 219 грн (500 мл, Pomace Oil);
- МегаМаркет — 209,50 грн (250 мл, Extra Virgin).
Как видно, в большинстве супермаркетов продают качественное оливковое масло Extra Virgin. Цена указана за 250 мл, что входит в диапазон, указанный экспертом. Зато категория Pure — это смесь, а Pomace Oil вообще изготавливается из жмыха оливок, которые остались после первого отжима.
Что еще нужно знать украинцам
