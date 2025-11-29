Оливковое масло за 200 грн — эксперт объяснил, когда не стоит покупать

Оливковое масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

По случаю Черной пятницы в супермаркетах и магазинах установили выгодные скидки на продукты питания/непродовольственные товары. В этот период важно не запутаться, какая позиция подешевела, а какая всегда стоила недорого. В вопросе выбора качественного оливкового масла это очень важно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит покупать масло за 200 грн.

Что не так с дешевым оливковым маслом

Представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Насте Рейн, что одна из лучших категорий оливкового масла — Extra Virgin Olive Oil. Этот продукт так называемого первого холодного отжима получают механическим способом, не используя химическую обработку.

Цена изделия немаленькая. Если промониторить предложения в украинских супермаркетах, то можно увидеть большой диапазон стоимости оливкового масла — от 170 грн за литр до около 500 гривен за 500 мл. Если ориентироваться на качество, то стандартом цены является уровень 250-500 грн и больше в зависимости от бренда, происхождения, объема и сертификации.

"Более дешевые варианты, меньше 200-250 грн за литр, могут быть менее премиальными или не соответствовать в полной мере характеристикам Extra Virgin. Если вам предлагают оливковое масло по цене до 200 грн, даже со скидкой — такие предложения стоит тщательно проверять", — констатировал Олег Трубинец.

Он добавил, что на конечную стоимость продукта влияет не только категория. К этому добавляется страна происхождения (импорт из Италии, Греции, Испании и т.д.), вид тары (бутылка из темного стекла или металлический контейнер), сертификация, бренд и маркетинг.

Самое дешевое оливковое масло

Мы промониторили онлайн-магазины различных известных сетей супермаркетов и выяснили, какие позиции в ассортименте самые дешевые:

АТБ — 176,90 грн (250 мл, Extra Virgin);

Сільпо — 164 грн (250 мл, Pure);

Варус — 169,90 грн (250 мл, Extra Virgin);

Новус — 269 грн (200 мл, Extra Virgin);

Ашан — 224 грн (250 мл, Extra Virgin);

Метро — 263 грн (1 л, Pomace Oil);

Фора — 219 грн (500 мл, Pomace Oil);

МегаМаркет — 209,50 грн (250 мл, Extra Virgin).

Как видно, в большинстве супермаркетов продают качественное оливковое масло Extra Virgin. Цена указана за 250 мл, что входит в диапазон, указанный экспертом. Зато категория Pure — это смесь, а Pomace Oil вообще изготавливается из жмыха оливок, которые остались после первого отжима.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в предпраздничный период спрос на мясные деликатесы резко возрастает. Супермаркеты в Украине, скорее всего, повысят цены на колбасы и мясные изделия в среднем на 8-12% ближе к Рождеству.

Также мы писали, что цена качественного вина в Украине зависит от себестоимости производства, логистики, налогов и других составляющих. Хорошее импортное вино стоит от 250 до 600 грн, а премиальные позиции — от 600.