Сколько должно стоить качественное оливковое масло в Украине — цены за 1 литр

Оливковое масло — неотъемлемая часть рациона украинцев, которые пытаются придерживаться здорового образа питания. В супермаркетах можно увидеть разные цены, однако, чтобы приобрести действительно качественный продукт, надо обратить внимание на несколько нюансов.

Новини.LIVE выясняли, сколько должно стоить оливковое масло и как найти в супермаркетах качественный продукт.

В розничной сети цены на оливковое масло колеблются от 170 гривен за 1 литр до около 500 гривен за 500 мл, рассказал Новини.LIVE представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец.

В целом для стандартной бутылки — пол-литровой или литровой — качественного оливкового масла в Украине, можно ориентироваться на диапазон примерно 250-500 грн и более в зависимости от бренда, происхождения, объема, сертификации, считает эксперт.

"Более дешевые варианты, меньше 200-250 грн за 1 литр, могут быть или менее премиальными, или не соответствовать в полной мере характеристикам "Extra Virgin". Если же вам предлагают оливковое масло по цене меньше, чем 200 гривен, даже со скидкой — такие предложения стоит тщательно проверять", — пояснил Олег Трубинец.

Что влияет на цену оливкового масла

Эксперт отметил, что категория "Extra Virgin", то есть первый холодный отжим, стоит дороже, чем рафинированное или смеси.

"В целом это импорт из Италии, Греции, Испании. Кроме импорта, к конечной стоимости добавляется еще тара: стеклянная бутылка из темного стекла или металлический контейнер. Также сертификация, бренд, маркетинг — все это влияет на стоимость оливкового масла", — рассказал Трубинец.

Как найти в супермаркете качественный продукт

Категория масла

Лучшая категория: Extra Virgin Olive Oil, которая получена механическим способом, без химической обработки.

"Обращайте внимание: если на упаковке написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — это уже более низкий уровень, возможно, смесь или рафинированное масло. Его качество, соответственно, ниже", — подчеркнул импортер.

Упаковка

Темное стекло или металлический контейнер, по его словам, лучше защищает от света.

"Прозрачная пластиковая или светлая упаковка дешевле, но хуже, поскольку свет может ускорить окисление. Кроме этого, надо обратить внимание на дату фасовки или дату "отжима", если указана. Чем древнее — тем меньше пользы в этом продукте", — добавил эксперт.

Пометки, информация на этикетке

"Обязательно обращайте внимание на кислотность. Для Extra Virgin обычно этот показатель должен быть на уровне ≤ 0,8 %. Если указаны страна происхождения, сорт оливок или регион — это хорошо, значит продукт качественный. Упаковка должна быть герметичная, без повреждений. Также обязательно должны быть сертификации: PDO, PGI, или органик", — отметил импортер.

Цена и качество

Если цена очень низкая, то, по словам эксперта, стоит отнестись к такому продукту осторожно, ведь это, возможно, смесь с другими маслами.

"Если цена значительно выше средней — это необязательно гарантия качества, потому что может означать бренд, сертификацию, импорт. Поэтому при выборе оливкового масла сравнивайте цены в разных супермаркетах или магазинах: например, стандартные "базовые" Extra Virgin могут стоить от 300-400 грн за 0,5-1 л. А некоторые бренды продаются за 450-500 грн и больше", — добавил Трубинец.

Хранить оливковое масло дома лучше в темном прохладном месте для сохранения его полезных свойств, подчеркнул эксперт.

Хранить оливковое масло дома лучше в темном прохладном месте для сохранения его полезных свойств, подчеркнул эксперт.