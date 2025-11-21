Скільки має коштувати якісна оливкова олія в Україні — ціни за 1 літр

Оливкова олія в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Оливкова олія — невіддільна частина раціону українців, які намагаються дотримуватися здорового способу харчування. В супермаркетах можна побачити різні ціни, однак, щоб придбати справді якісний продукт — треба звернути увагу на декілька нюансів.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки має коштувати оливкова олія та як знайти в супермаркетах якісний продукт.

У роздрібній мережі ціни на оливкову олію коливаються від 170 гривень з 1 літр до близько 500 гривень за 500 мл, розповів Новини.LIVE представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець.

Загалом для стандартної пляшки — півлітрової чи літрової — якісної оливкової олії в Україні можна орієнтуватися на діапазон приблизно 250-500 грн і більше залежно від бренду, походження, обсягу, сертифікації, вважає експерт.

"Дешевші варіанти, менше ніж 200-250 грн за 1 літр, можуть бути або менш преміальними, або не відповідати повною мірою характеристикам "Extra Virgin". Якщо ж вам пропонують оливкову олію за ціною менш як 200 гривень, навіть зі знижкою — такі пропозиції варто ретельно перевіряти", — пояснив Олег Трубінець.

Що впливає на ціну оливкової олії

Експерт наголосив, що категорія "Extra Virgin", тобто перший холодний віджим, коштує дорожче, ніж рафінована або суміші.

"Загалом це імпорт з Італії, Греції, Іспанії. Крім імпорту, до кінцевої вартості додається ще тара: скляна пляшка з темного скла або металевий контейнер. Також сертифікація, бренд, маркетинг — все це впливає на вартість оливкової олії", — розповів Трубінець.

Як знайти в супермаркеті якісний продукт

Категорія олії

Найкраща категорія: Extra Virgin Olive Oil, яка отримана механічним способом, без хімічної обробки.

"Звертайте увагу: якщо на упаковці написано просто "Olive Oil", "Pure Olive Oil", "Pomace Olive Oil" — це вже нижчий рівень, можливо, суміш або рафінована олія. Її якість, відповідно, нижча", — наголосив імпортер.

Упаковка

Темне скло або металевий контейнер, за його словами, краще захищає від світла.

"Прозора пластикова чи світла упаковка дешевша, але гірша, оскільки світло може пришвидшити окиснення. Крім цього, треба звернути увагу на дату фасування або дату "віджиму", якщо зазначена. Чим давніше — тим менше користі є в цьому продукті", — додав експерт.

Позначки, інформація на етикетці

"Обов'язково звертайте увагу на кислотність. Для Extra Virgin зазвичай цей показник має бути на рівні ≤ 0,8 %. Якщо вказані країна походження, сорт оливок чи регіон — це добре, значить продукт якісний. Упаковка має бути герметична, без пошкоджень. Також обов'язково мають бути сертифікації: PDO, PGI, чи органік", — наголосив імпортер.

Ціна та якість

Якщо ціна надзвичайно низька, то, за словами експерта, варто поставитися до такого продукту обережно, адже це, можливо, суміш з іншими маслами.

"Якщо ціна значно вище середньої — це необов’язково гарантія якості, бо може означати бренд, сертифікацію, імпорт. Тому при виборі оливкової олії порівнюйте ціни в різних супермаркетах чи магазинах: наприклад, стандартні "базові" Extra Virgin можуть коштувати від 300-400 грн за 0,5-1 л. А деякі бренди продаються за 450-500 грн і більше", — додав Трубінець.

Зберігати оливкову олію вдома краще у темному прохолодному місці для збереження її корисних властивостей, підкреслив експерт.

