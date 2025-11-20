Ціни на сезонні продукти — які овочі можуть подорожчати в Україні вже скоро

Цибуля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям не варто сподіватися на здешевлення продуктів до кінця 2025 року, зокрема багатьох сезонних овочів. Адже виробникам і продавцям доводиться витрачати більше коштів на зберігання, тому ці видатки будуть закладати в ціни.

Економіст Володимир Чиж розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, до якої вартості затребуваних овочів — капусти, цибулі тощо — готуватися українцям.

Що буде з цінами на сезонні овочі

Згідно з Мінфіном, середня вартість білокачанної капусти станом на 19 листопада перебувала на рівні 10,56 грн/кг, буряка — 11,64 грн/кг, ріпчастої цибулі — 7,66 грн/кг, моркви — 12,40 грн/кг. Порівняно з жовтнем, ціни трохи виросли, що свідчить про вплив сезонного фактору, а також споживчу інфляцію.

За словами експерта, до кінця 2025 року деякі затребувані на кухні овочі ще більше подорожчають. Наприклад, вартість цибулі може змінитися орієнтовно на 20% з огляду на низьку ринкову пропозицію та супутні витрати. А капуста, навпаки, навряд чи зросте в ціні, оскільки цьогоріч був хороший врожай.

"На відміну від капусти буряк трохи подорожчає до кінця року, десь до 15%. Цибуля теж через менший врожай і більш затратні умови зберігання, ніж капуста, може додати в ціні до 20%", — констатував Чиж.

Натомість морква, швидше за все, збереже вартість на поточному рівні. Звісно, ніхто не скасовує копійчані коливання, однак різких стрибків цін найближчим часом боятися не варто.

Що впливає на вартість овочів

Очевидно, найбільш впливовий фактор — це сезон. З настанням холодної пори року сезонні овочі традиційно дорожчають, цього ніяк не уникнути. Однак ситуація погіршується через зростання витрат на тепличне вирощування, недостатній врожай, залежність від енергоносіїв тощо.

Дійсно, виробникам доводиться закладати в ціни власні витрати на зберігання, електроенергію, логістику. Плюс ринкова пропозиція — як внутрішня, так імпортна — має властивість підлаштовуватися до нових реалій та змінюватися.

Що стосується овочів із борщового набору, то українцям не варто перейматися стосовно стрімкого зростання цін найближчими місяцями. Дорожчання продуктів харчування буде стримувати достатній врожай. Водночас тепличні/імпортні овочі, зокрема томати й огірки, не втримаються на поточному рівні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українських супермаркетах планомірно дорожчають курячі яйця. Деякі заклади встановлюють вигідні акційні пропозиції та знижки, однак економити кошти у споживачів навряд чи вийде.

Також ми писали, що ціни на овочі до кінця 2025 року суттєво не зростуть, адже продукти з борщового набору є в достатній кількості на споживчому ринку. Картопля може подорожчати максимум на 10-20%.